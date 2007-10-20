فوتبال امارات از خواب 23 روزه بیدار می شود / دربی ایرانی ها در غیاب عنایتی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال لیگ امارات پس از برگزاری دیدارهای هفته نخست به جهت برگزاری بازی های ملی 23 روز تعطیل شد تا مجددا از فردا با رویارویی تیم ها در هفته دوم جدالی تازه را در فوتبال این کشور شاهد باشیم.

العین که فصل را با صدرنشینی آغاز کرده است این هفته در خانه الشباب به میدان می رود که رده دوم جدول را در اختیار دارد. الوصل نیز فردا در خانه پذیرای حتا است. مدافع عنوان قهرمانی لیگ امارات بدون شک در این بازی به دنبال جبران ناکامی ابتدای فصل جاری در مصاف با حریف تازه وارد است.

دربی ایرانی ها هم فردا بین دو تیم الشعب و الامارات برگزار خواهد شد. در این بین مثلث علی سامره، مهرزاد معدنچی و میثم بائو در خانه پذیرای زوج مهدی رجب زاده و رسول خطیبی است که در غیاب رضا عنایتی محروم بار تهاجمی تیم الامارات را بر دوش دارند.

در دیگر بازی فردا تیم فوتبال الظفره در خانه پذیرای الاهلی است. سیاوش اکبرپور می تواند با تداوم گلزنی های خود بخش عمده ای از مشکلات الظفره را در مصاف با سرخپوشان دبی مرتفع سازد.

برنامه دیدارهای هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات به شرح زیر است:

یکشنبه - 29/7/86

* الظفره - الاهلی

* الوصل - حتا

* الشعب - الامارات

* الشباب - العین

شنبه - 24/9/86

* الشارجه - الجزیره

چهارشنبه - 5/10/86

* الوحده - النصر