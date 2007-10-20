حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره اظهارداشت: در این نشست که هفتمین نشست مشترک دولت نهم و مجلس هفتم است، 5 نفر به نمایندگی از فراکسیون‌های مختلف مجلس، دیدگاه های خود را در خصوص مسائل مختلف کشور بیان می‌کنند.

وی توضیح داد: در این نشست که از ساعت 6 بعدازظهر و حدود 2 ساعت به طول خواهد کشید، علاوه بر رئیس مجلس، 2 نماینده از فراکسیون اصولگرا، 1 نماینده از فراکسیون اقلیت، 1 نماینده از فراکسیون وفاق و 1 نماینده از فراکسیون زنان، دیدگاه های خود را در زمینه های مختلف بیان خواهند کرد.

به گفته حاجی بابایی، در این نشست، همچنین رئیس جمهور و برخی اعضای هیات دولت نیز صحبت خواهند کرد و رئیس جمهور نیز به سئوالات نمایندگان پاسخ می دهد.

این عضو هیات رئیسه مجلس یادآور شد: در این جلسه موضوع خاصی از پیش تعیین نمی شود و به فراخور مسائل روز نمایندگان مجلس موضوعات مختلف را با رئیس جمهور و هیات دولت در میان خواهند گذاشت.

حاجی بابایی احتمال بحث درخصوص معرفی 2 وزیر به کابینه، چگونگی ارائه بودجه 78 به مجلس، عرضه آزاد بنزین و بحث بر سر کاهش سن رای دهندگان را از جمله محورهای این نشست خواند.