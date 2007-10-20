به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد کوپولا که ال پاچینو و رابرت دنیرو را در سهگانه "پدرخوانده" کارگردانی کرده گفت این دو بازیگر برنده اسکار به علاوه جک نیکلسن نسبت به بازیگری بیتفاوت شدهاند.
فیلمساز 67 ساله به مجله GQ شماره ماه نوامبر که پنجشنبه گذشته منتشر شد، گفت: "احساس نمیکنم دیگر یک نقشآفرینی قوی از این بازیگران ببینم، که اگر این طور بود حتما این کار را میکردند. هر سه آنها توان این کار را دارند."
کوپولا افزود: "پاچینو همیشه میخواست در تئاتر کار کند. او میخواست "پرگینت" (نمایشنامهای از هنریک ایبسن) را کار کند. میخواست در نمایشنامههای شکسپیر کار کند. اوه، من کنار یک کوره در نیویورک بزرگ شدم و هرگز به لس آنجلس نرفتم. این حرف او بود. اما هر سه آنها همیشه آنقدر پول دارند که بتوانند بدون کار زیاد زندگی کنند."
فیلمساز زاده دیترویت در میشیگان دنیرو را "ثروتمند و پرقدرت" و بلندپروازتر از جک نیکلسن توصیف کرد و گفت: "تصور می کنم اگر نقشی باشد که دنیرو عطش آن را داشته باشد، دنبال آن میرود. فکر نمیکنم جک این کار را بکند. جک پول دارد و نفوذ و کلی دختر دور و بر خود و فکر میکنم او تا حدی شبیه مارلون براندو است، با این تفاوت که براندو در زندگی دورههای سختی را گذراند."
کوپولا گفت نیکلسن که یکی از طرفداران پروپا قرص مراسم اسکار و تیم لس آنجلس لیکرز است، "همیشه یک جورهایی ژوکر و اهل گپ و شوخی بوده است. او باهوش است و همیشه رابطه خوبی با آدمهای کلهگنده و روسای استودیوها داشته است. نمیدانم آنها بیش از این دیگر چه میخواهند."
کوپولا در 1971 برای فیلمنامه فیلم "پاتن" برای اولین بار برنده اسکار شد. او در 1973 برای فیلمنامه "پدرخوانده" یک اسکار دیگر گرفت و دو سال بعد از آن با فیلم "پدرخوانده 2" برنده اسکار بهترین فیلم، کارگردانی و فیلمنامه شد. او امسال پس از 10 سال دوری از سینما با فیلم "جوانی بدون جوانی" بازگشته که قرار است امروز برای اولینبار در دنیا در جشنواره رم نمایش داده شود.
"جوانی بدون جوانی" که داستان آن در دوران جنگ جهانی دوم روی میدهد بر مبنای داستانی از میرچئا الایده نویسنده رومانیایی ساخته و در بخارست فیلمبرداری شده است. فیلمنامه را خود کوپولا نوشته است. این نخستین فیلم کوپولا پس از "بارانساز" است که در 1997 به نمایش درآمد.
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