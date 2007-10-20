  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۳۰

صدور حکم جلب سیار برای متهم تخریب مدرسه تاریخی کودکان استثنایی

صدور حکم جلب سیار برای متهم تخریب مدرسه تاریخی کودکان استثنایی

مسئول حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفت: متهم پرونده تخریب مدرسه تاریخی کودکان استثنایی سپهسالار مجرم شناخته شد که بدلیل عدم حضور متهم حکم جلب سیار وی صادر شد.

کیانوش تکلو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پرونده تخریب عمارت تاریخی در خیابان سپهسالار افزود: این عمارت مدرسه کودکان استثنایی سپهسالار ، واقع در خیابان صف بود که به ثبت ملی رسیده و توسط مالک خصوصی آن تخریب شده بود.

وی ادامه داد: پس از گذشت دو ماه از شکایت ما علیه عامل تخریب این بنای تاریخی ، متهم مجرم شناخته شده و پرونده منجر به صدور حکم جلب شد که بدلیل عدم حضور متهم حکم جلب سیار برای وی صادر شد.

مسئول حقوقی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران تاکید کرد: با توجه به اتمام مهلت حکم جلب سیار و نیافتن متهم در محل ، طبق آئین نامه دادسرای کیفری با انتشار آگهی مدت زمانی برای مراجعه و معرفی متهم تعیین خواهد شد ، در غیر این صورت حکم غیابی برای وی صادر می شود.

تکلو گفت: براساس ماده 558 قانون مجازات اسلامی ، برای تخریب آثار تاریخی ، با توجه به اهمیت ماجرا ، یک الی 10 سال زندان و جبران خسارات وارده برای متهم در نظر گرفته می شود.

وی افزود: همچنین در در خصوص پرونده تخریب سر در تاریخی خانه افراسیابی ( متعلق به دوره قاجار) در خیابان امیر کبیر نیز، متهم به زندان و جبران خسارت محکوم شد.

کد مطلب 571219

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها