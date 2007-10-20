صدور حکم جلب سیار برای متهم تخریب مدرسه تاریخی کودکان استثنایی

کیانوش تکلو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پرونده تخریب عمارت تاریخی در خیابان سپهسالار افزود: این عمارت مدرسه کودکان استثنایی سپهسالار ، واقع در خیابان صف بود که به ثبت ملی رسیده و توسط مالک خصوصی آن تخریب شده بود.

وی ادامه داد: پس از گذشت دو ماه از شکایت ما علیه عامل تخریب این بنای تاریخی ، متهم مجرم شناخته شده و پرونده منجر به صدور حکم جلب شد که بدلیل عدم حضور متهم حکم جلب سیار برای وی صادر شد.

مسئول حقوقی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران تاکید کرد: با توجه به اتمام مهلت حکم جلب سیار و نیافتن متهم در محل ، طبق آئین نامه دادسرای کیفری با انتشار آگهی مدت زمانی برای مراجعه و معرفی متهم تعیین خواهد شد ، در غیر این صورت حکم غیابی برای وی صادر می شود.

تکلو گفت: براساس ماده 558 قانون مجازات اسلامی ، برای تخریب آثار تاریخی ، با توجه به اهمیت ماجرا ، یک الی 10 سال زندان و جبران خسارات وارده برای متهم در نظر گرفته می شود.

وی افزود: همچنین در در خصوص پرونده تخریب سر در تاریخی خانه افراسیابی ( متعلق به دوره قاجار) در خیابان امیر کبیر نیز، متهم به زندان و جبران خسارت محکوم شد.