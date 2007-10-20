سرمربی آرسنال لمن را بازی نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از تایمز آنلاین، دروازه بان اسپانیایی درحالی درون دروازه آرسنال قرارمی گیرد که ینس لمن در بازی هفته گذشته مقابل ایرلند به همراه تیم ملی آلمان نمایش بسیار خوبی از خود نشان داد.

این درحالی است که ونگر نه تنها به لمن در بازی با بولتون بازی نمی دهد، حتی نام او را در فهرست ذخیره ها هم قرار نداده است.

ونگر گفت: ینس باید کمی صبور باشد. او دربهترین شرایط قرار ندارد و باید تلاش کند تا کاملا به مرز آمادگی برسد. در صنف ما شما همواره باید آمادگی مواجهه با هرگونه شرایطی را داشته باشید. در این لحظه ینس باید با این موضوع کنار بیاید.