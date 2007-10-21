زندگی حضرت ابراهیم(ع) با نگاهی تطبیقی به متون مقدس مکتوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بادکوبه ای - محقق و مولاناپژوه - این اثر را براساس سه کتاب مقدس قرآن، تورات و انجیل به رشته تحریر درآورده است.

"در آتش دوست" درواقع اثری تطبیقی به شمار می رود که زندگی حضرت ابراهیم را با توجه به متون فوق مورد بررسی قرار داده است.

ه"سیمای امید" عنوان اثری دیگر به قلم بادکوبه ای است. این کتاب که مجموعه اشعار سپید و کلاسیک وی را دربرمی گیرد، قرار است توسط نشر محمد عرضه شود. این دفتر شعر درحال حاضر در وزارت ارشاد است.

وی همچنین نگارش کتابی درباره ملک الشعرا بهار را در دست دارد. این اثر که "مرد ادب و سیاست" نام دارد از سوی شرکت توسعه کتابخانه های ایران منتشر می شود.

"دل مشغولی های یک سردبیر" هم از تالیفات اخیر این نویسنده و محقق به شمار می رود. این کتاب که به صورت مشترک به قلم بادکوبه ای و دکتر پرویز عطایی تالیف شده، مجموعه مقالات این دو نویسنده را با موضوعات اقتصادی شامل می شود.