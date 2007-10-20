وزیر مسکن در گفتگو با مهر : متقاضیان برای ساخت 400 هزار واحد مسکونی زمین تحویل گرفتند

محمد سعیدی کیا در گفتگو با خبرنگارمهربا تاکید برلزوم تحقق ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی درسال جاری، گفت: به منظورتحقق این هدف در سال جاری برای ساخت 400 هزار واحد مسکونی درسطح کشورزمین دراختیار متقاضیان قرار گرفته و تا 5 ماه آینده نیزبه استعداد ساخت مابقی واحدهای مسکونی زمین از سوی وزارت مسکن و شهرسازی تامین خواهد شد.

وی با بیان مطلب فوق افزود: تا پایان امسال مراحل اجرای ساخت حدود 500 تا 600 هزارواحد مسکونی درکشور با اعطای زمین از سوی وزارت مسکن و شهرسازی آغازمی شود که با در نظر گرفتن ساخت 300 هزار واحد مسکونی روستایی درسال جاری ، زمینه ساخت بالغ بر900 هزار واحد مسکونی فراهم خواهد شد.

وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به ساخت حدود 800 هزار واحد مسکونی طی چند سال گذشته، بیان کرد: علاوه برعملیاتی شدن ساخت 900 هزار واحد مسکونی در سال جاری به واسطه تامین زمین از سوی وزارت مسکن و شهرسازی، بالغ بر حدود 500 تا 600 هزارواحد مسکونی نیز توسط مردم احداث می شود و بدین ترتیب هدف دولت در ساخت 5/1 میلیون واحد مسکونی محقق می شود.

وی با اشاره به فراهم شدن شرایط ساخت 500 هزار واحد مسکونی در سال جاری، اظهارداشت: براساس تفاهم نامه همکاری که با 6 بانک کشور مورد انعقاد قرارگرفت بالغ بر10هزار میلیارد تومان تسهیلات به منظور تولید مسکن از طریق سیستم بانکی دراختیار متقاضیان قرارمی گیرد که این میزان اعتبار 500 هزار واحد مسکونی را تحت پوشش قرار خواهد داد.

سعیدی کیا با بیان آنکه ساخت مابقی واحدهای مسکونی تا سقف5/1 میلیون واحد مسکونی درسال آینده به اتمام می رسد، افزود: چنانچه متقاضی تا مرحله اجرای فونداسیون پیشرفت فیزیکی درساخت داشته باشد تسهیلات مورد نیاز آن تامین خواهد شد.

به گزارش مهر، دولت قصد دارد از طریق واگذاری زمین‌های اجاره‌ای 99 ساله به تعاونی‌ها، هدف ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی را در سال‌جاری محقق سازد. از این رو، براساس هماهنگی انجام شده بین وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی، امسال 10 هزار میلیارد تومان وام برای اجرای طرح واگذاری زمین اجاره‌ای 99 ساله به تعاونی‌ها پرداخت می‌شود.

همچنین واگذارى زمین با اجاره ۹۹ ساله در کلان شهرها فقط در شهرهاى جدید اطراف این شهرها خواهد بود. مالکیت زمین هاى ارائه شده به تعاونى هاى مسکن به مدت ۹۹ سال در اختیار دولت خواهد بود اما حق بهره بردارى به تعاونى ها و مردم واگذار می‌شود. گفتنی است، سهم استان تهران از ۱‎/۵ میلیون واحد مسکونى، ۲۵۰ هزار واحد است.