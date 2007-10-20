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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۵۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

افزایش تعداد واحدهای دانشگاه پیام نور استان فارس به 36 مرکز

افزایش تعداد واحدهای دانشگاه پیام نور استان فارس به 36 مرکز

رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس از افزایش تعداد واحدهای دانشگاه پیام نور استان فارس از 16 به 36 مرکز خبر داد.

دکتر علیرضا موغلی رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سالهای گذشته دانشگاه دارای 16 واحد آموزشی بود که با مصوبه هیئت وزیران مقرر شد 20 واحد آموزشی دیگر نیز در استان فارس راه اندازی شود.

وی گفت : در حال حاضر 10 مرکز آموزشی راه اندازی شده و 10 مرکز دیگر نیز تا پایان بهمن ماه راه اندازی خواهد شد.

موغلی افزود: دانشگاه پیام نور استان فارس تا شعاع 100 کیلومتری پاسخگوی تمام دانشجویان این استان است.

وی یاد آور شد: در حال حاضر حدود 54 هزار دانشجو در مراکز آموزش این دانشگاه تحصیل می کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس اعلام کرد: دانشگاه پیام نور استان فارس تمام رشته های کارشناسی دانشگاه پیام نور را دارا بوده و دانشجو پذیرش می کند.

کد مطلب 571226

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