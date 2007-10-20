افزایش تعداد واحدهای دانشگاه پیام نور استان فارس به 36 مرکز

دکتر علیرضا موغلی رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سالهای گذشته دانشگاه دارای 16 واحد آموزشی بود که با مصوبه هیئت وزیران مقرر شد 20 واحد آموزشی دیگر نیز در استان فارس راه اندازی شود.
وی گفت : در حال حاضر 10 مرکز آموزشی راه اندازی شده و 10 مرکز دیگر نیز تا پایان بهمن ماه راه اندازی خواهد شد.
موغلی افزود: دانشگاه پیام نور استان فارس تا شعاع 100 کیلومتری پاسخگوی تمام دانشجویان این استان است.
وی یاد آور شد: در حال حاضر حدود 54 هزار دانشجو در مراکز آموزش این دانشگاه تحصیل می کنند.
رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس اعلام کرد: دانشگاه پیام نور استان فارس تمام رشته های کارشناسی دانشگاه پیام نور را دارا بوده و دانشجو پذیرش می کند.
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