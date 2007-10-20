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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۹:۰۲

جوانان بوشهری باید فعالیت های تخصصی پارس جنوبی را در اختیار بگیرند

بوشهر- خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر گفت:موافقتنامه اخیر استانداری بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و وزارت نفت با تسهیلات در نظر گرفته فرصتی است جوانان این استان فعالیت های تخصصی پارس جنوبی را در اختیار بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی افراشته عصر امروز در نشست با مسئولان اجرایی استان افزود: با ایجاد مراکز فنی و حرفه ای و آموزش رایگان، آغاز به کار دانشگاه پتروشیمی و گاز و افتتاح دهکده دانایی در آینده نزدیک، جوانان استان باید پست های تخصصی پارس جنوبی، شمالی و مناطق نفتی استان را در دست بگیرند.

افراشته افزود: جای تاسف دارد که در سفرهایم به شهرستان ها می بینم اغلب جوانان استان به دنبال فعالیت های ساده ای همچون نگهبانی در تاسیسات نفتی بوده و نسبت به شرکت در دوره های رایگان فنی و حرفه ای بی اعتنا هستند.

وی خاطرنشان کرد: اگر این روند ادامه یابد و همچنان جوانان استان به سمت تحصیل در رشته های مرتبط با نفت و گاز نروند، شاهد عدم به کارگیری جوان بوشهری در تاسیسات پارس شمالی و جنوبی هستیم و در مقابل از نیروهای متخصص استان های دیگر در این پروژه ها استفاده می شود.

افراشته خواستار استفاده جوانان استان از امکانات فنی و حرفه ای برای آموزش و اشتغال شد و گفت: خانواده ها باید جوانان را به حضور در کلاس های فنی و حرفه ای تشویق کنند تا از ظرفیت به وجود آمده برای اشتغال استفاده شود.

کد مطلب 571229

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