جوانان بوشهری باید فعالیت های تخصصی پارس جنوبی را در اختیار بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، علی افراشته عصر امروز در نشست با مسئولان اجرایی استان افزود: با ایجاد مراکز فنی و حرفه ای و آموزش رایگان، آغاز به کار دانشگاه پتروشیمی و گاز و افتتاح دهکده دانایی در آینده نزدیک، جوانان استان باید پست های تخصصی پارس جنوبی، شمالی و مناطق نفتی استان را در دست بگیرند.

افراشته افزود: جای تاسف دارد که در سفرهایم به شهرستان ها می بینم اغلب جوانان استان به دنبال فعالیت های ساده ای همچون نگهبانی در تاسیسات نفتی بوده و نسبت به شرکت در دوره های رایگان فنی و حرفه ای بی اعتنا هستند.

وی خاطرنشان کرد: اگر این روند ادامه یابد و همچنان جوانان استان به سمت تحصیل در رشته های مرتبط با نفت و گاز نروند، شاهد عدم به کارگیری جوان بوشهری در تاسیسات پارس شمالی و جنوبی هستیم و در مقابل از نیروهای متخصص استان های دیگر در این پروژه ها استفاده می شود.

افراشته خواستار استفاده جوانان استان از امکانات فنی و حرفه ای برای آموزش و اشتغال شد و گفت: خانواده ها باید جوانان را به حضور در کلاس های فنی و حرفه ای تشویق کنند تا از ظرفیت به وجود آمده برای اشتغال استفاده شود.