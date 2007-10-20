مرور رویکردهای مختلف به تکذیب

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حاتمی کیا هفته گذشته خبر گفتگوی خود را با روابط عمومی و امور رسانه‌های سومین جشنواره فیلم دینی رویش تکذیب کرد. وی در بخشی از گفتگوی تکذیب شده خود گفته بود: "در حوزه سینمای دینی به نظر می‌رسد شعارزدگی و به کار بردن نمادهای تکراری در فیلم‌ها مهم‌ترین آفت است، همین تکرار جنبه‌های شعاری و ظاهری مسایل دینی موجب شده در سال‌های اخیر مخاطبان نسبت به اینگونه آثار سینمایی واکنش منفی نشان دهند. در حالی که دین آمده تا مسایل دست و پاگیر و مرزهای بی‌دلیل را از میان بردارد، نه باعث پیچیدگی زندگی و افکار مردم باشد."

اما روز بعد این خبر به نام وی در رسانه‌ای تکذیب شد که اصل خبر را کار نکرده بود. طبیعی است در چنین مواردی ابتدا تکذیبیه را برای جایی می‌فرستند که اصل خبر را در اختیار رسانه‌ها قرار داده و بعد از رسانه‌ها می‌خواهند همان متن را کار کنند. در متن این تکذیبیه که ظاهرا از زبان حاتمی‌کیاست، آمده: "مدت‌هاست با هیچ خبرنگاری گفتگو نکرده‌ام و در حال حاضر درگیر به پایان رساندن مجموعه "حلقه سبز" و پیش‌تولید فیلم "دعوت" هستم. از جشنواره‌ای که عنوان فیلم دینی دارد انتظار می‌رود از انعکاس دروغ و نسبت کذب به افراد خودداری کند و موجبات ترویج روش‌های ضداخلاقی را فراهم نیاورد."

این اولین‌بار نیست که حاتمی‌کیا چیزی را تکذیب می‌کند. همین چند وقت پیش بود که او در برنامه "شب شیشه‌ای" خبر سفر خود به ایتالیا برای فیلمسازی را کلاً دروغ دانست و گله‌مند از ترویج چنین اکاذیبی شد که ریشه در حقیقت ندارند. اما همین یکماه پیش مستندی از تلویزیون پخش شد که نام وی را به عنوان طراح اولیه بر پیشانی داشت. مستندی به کارگردانی مژگان اینانلو (همسر محمد پیرهادی تهیه‌کننده "به نام پدر" و "حلقه سبز") که سعی داشت داشته‌های فرهنگی ایرانیان را به آنها یادآوری کند و بخشی از آن هم در ایتالیا تصویربرداری شده بود؛ یعنی همان کشوری که فیلمساز ما سفر به آنجا برای کار را به کلی منکر شده بود!

* مجموعه "سه در چهار" این روزها حاشیه های جالبی ایجاد کرده و روزی نیست که اخبار اعلام شده درباره آن تکذیب شود یا تغییر پیدا نکند. در حالی که ابتدا اعلام شد این مجموعه در گروه خانواده تولید می شود، بعدتر مشخص شد در گروه فیلم و سریال شبکه اول ساخته می شود. خبر حضور محمدحسین لطیفی به عنوان کارگردان این مجموعه پس از فاصله کوتاهی از طرف تهیه‌کننده مجموعه در دست تولید این کارگردان تکذیب شد.

کمی بعد یک خبرگزاری خبر کارگردانی مجید صالحی و و مشاوره لطیفی را روی خط قرار داد و به فاصله سه روز لطیفی خبر کارگردانی خود در کنار کارگردانی هنری مجید صالحی و رضا عطاران به عنوان مشاور را در همان خبرگزاری اعلام کرد. خبری که هنوز هم با چرخش در خبرگزاری‌های مختلف و نوعی حاشیه‌سازی هر روز باید منتظر اتفاقی در رابطه با آن بود.

* هفته گذشته با اعلام اسامی پروژه‌هایی که پروانه ساخت گرفته اند، خبرگزاری مهر خبری کوتاه درباره طرح قصه یکی از این آثار منتشر کرد که لحظاتی بعد از سوی سرویس پیگیری خبر خبرگزاری دیگر تکذیب شد. خبری که در صحبت با تهیه‌کننده کار در ظاهر تکذیب شد، ولی در واقعیت نشان از بی‌اطلاعی تهیه‌کننده از چنین رویکردی در فیلمنامه بود. اما نکته جالب نه بی‌اطلاعی تهیه‌کننده بلکه انگیزه‌های پنهان خبرگزاری مذکور و سرویس تازه‌تأسیس آن است که منبع تغذیه‌اش تنها خبرهای منتشرشده دیگر خبرگزاری‌ها و پیگیری و تکذیب برای ایجاد سوء تفاهم است.

* سعید ابراهیمی‌فر کارگردان سینما در اظهار نظری درباره سینمای مستند حرف‌های جالبی گفته است: "برای هر جامعه ای ساخت فیلم مستند حتی از نان شب هم واجبتر است. چرا که فیلم مستند امکان ثبت و ضبط وقایع و رخدادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... را برای نسل آینده مهیا می کند تا قضاوتی درست از نحوه زندگی و عملکرد پیشینیان خود داشته باشند."

البته جای سئوال از این سینماگر است که وقتی نان شب برای خوردن نباشد، آینده و نسل آینده‌ای وجود ندارد که نگران ثبت و ضبط وقایع و رخدادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... برای آنها باشیم تا قضاوت درستی از نحوه زندگی و عملکرد پیشینیان خود داشته باشند!

* یک بازیگر سینما در اظهار نظری جدید ستاره ها را عامل رونق سینما دانسته است. وی ادامه داده: "آنچه در بحث ستاره پروری در سینما مهم است دوام یک بازیگر محبوب در سطح بالای کاری است. در گذشته شاهد بودیم هنرپیشه های بسیاری برای مدتی چهره شدند اما این اوجگیری پس از مدتی به افول کشید. چون آن ستاره در پی یادگیری مطالب جدید و روز نبود و این کم کاری سبب شد تا شهرت او افول کند."

از این خانم بازیگر سینما که بازیگری را در تلویزیون و به خاطر شباهت خود به دیگری آغاز کرده، می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا واقعاً حضور بازیگران ستاره چند سال اخیر از جمله خود وی تابع یادگیری مطالب جدید و روز بوده نه هیچ چیز دیگر؟ مثلاً چهره، ظاهر، باندبازی و ...

* بالاخره با نزدیک شدن به زمان کنسرت محمدرضا گلزار و حامد بهداد، این کنسرت به تعویق افتاد. کنسرت گروه دارکوب که قرار بود به نوازندگی گلزار در یک گروه و خوانندگی بهداد 26 تا 29 مهرماه در تالار اندیشه برگزار شود، به دلیل دریافت نکردن مجوز اجرا از دفتر موسیقی و ممانعت اداره اماکن نیروی انتظامی لغو شد. نکته جالب اینکه این همه برنامه، معرفی گروه، تخصیص سالن، صدور و فروش بلیت و ... بر چه اساسی صورت گرفته است؟ در حالی که مجوز اجرای این گروه هنوز گرفته نشده است!

* بازیگر مجموعه ناموفق ماه رمضانی موضعگیری جالبی در برابر انتقادها اتخاذ کرده است. این بازیگر جوان که به نظر می‌آید عادت کرده هر کاری انجام می‌دهد بدون توجه به کیفیت تائید شود و همه رسانه‌ها مانند برنامه "شب شیشه‌ای" و "صندلی داغ" بدل به تریبون او شوند، از انتقادات نسبت به حضور ضعیف خود خوشش نیامده است.

این جوان نسبت به نقد تحلیلی مهر از مجموعه که در نیم خط از بازی او تحت عنوان ضعیف نام برده، تحت عنوان نقد "بی‌شعورانه" نام برده و به نوعی خطی قرمز کشیده بر چهره متظاهرانه، مودب و انعطاف‌پذیر که در مصاحبه‌های تلویزیونی تلاش کرده بود از خود بسازد. البته مسلماً این جوان نمی‌تواند انتقادات اساسی بازیگر پیشکسوت مقابلش را که او را عاجز از برقراری رابطه متقابل با بازیگر مقابلش توصیف کرده، به این شیوه رد کند! در این صورت باید ادبیات واقعی و مستر هاید خود را آشکار کند.

* کارگردانی که با ساخت یک کمدی دفاع مقدسی مدتی است با دلیل و بی دلیل خود را در صدر اخبار قرار می دهد، رکورد خودتعریفی را از حد گذرانده است. این فیلمساز که هر روز به دفتر روزنامه سینمایی کشور سری می زند، برنامه یک لیوان آب خوردن خود را با پیامک به همه خبر می‌دهد و در اظهار نظرهای جالب فیلم و اخبار سوخته خود را تیتر می‌کند. این هم یک شیوه کاذب برای تیتر شدن است!