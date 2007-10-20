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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۴۱

با حضور جاسبی:

دو مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد کرج مورد بهره برداری قرار گرفت

کرج - خبرگزاری مهر: دو مجتمع آموزشی و لایت با مجموع مساحت 23 هزار متر مربع با حضور رئیس دانشگاه آزاد کشور، مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مجتمع ولایت شامل دانشکده علوم سیاسی، الهیات، ادبیات عرب و حسابداری با مساحت زیربنای 16 هزار متر مربع در پنج طبقه بنا شده است.

این ساختمان دارای 34 کلاس،20 اتاق اداری، سالن اجتماعات، بوفه دانشجویی و کتابخانه ای با 36 هزار جلد کتاب در بخش های علوم سیاسی، الهیات و ادبیات عرب و حسابداری است.

همچنین امروز از دانشکده فنی و مهندسی این دانشگاه با مساحت زیربنای هفت هزار مربع در چهار طبقه دارای 21کلاس و اتاق اداری، سالن اجتماعات، سالن اداری و کتابخانه افتتاح شد.

کتابخانه این دانشکده دارای 12 هزار و 700 جلد کتاب به زبان فارسی و لاتین و یک هزار و 500 عنوان کتاب است.

همچنین مرکز فناوری نوین این دانشکده شامل لابراتوار مواد و سازه های نوین، لابراتوار رباتیک و لابراتوار علوم تصویری است.

افتتاح پروژه های دکتر جاسبی همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 571231

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