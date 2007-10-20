دو مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد کرج مورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مجتمع ولایت شامل دانشکده علوم سیاسی، الهیات، ادبیات عرب و حسابداری با مساحت زیربنای 16 هزار متر مربع در پنج طبقه بنا شده است.

این ساختمان دارای 34 کلاس،20 اتاق اداری، سالن اجتماعات، بوفه دانشجویی و کتابخانه ای با 36 هزار جلد کتاب در بخش های علوم سیاسی، الهیات و ادبیات عرب و حسابداری است.

همچنین امروز از دانشکده فنی و مهندسی این دانشگاه با مساحت زیربنای هفت هزار مربع در چهار طبقه دارای 21کلاس و اتاق اداری، سالن اجتماعات، سالن اداری و کتابخانه افتتاح شد.

کتابخانه این دانشکده دارای 12 هزار و 700 جلد کتاب به زبان فارسی و لاتین و یک هزار و 500 عنوان کتاب است.

همچنین مرکز فناوری نوین این دانشکده شامل لابراتوار مواد و سازه های نوین، لابراتوار رباتیک و لابراتوار علوم تصویری است.

افتتاح پروژه های دکتر جاسبی همچنان ادامه دارد.