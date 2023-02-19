دما در خوزستان افزایش می یابد

محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بررسی نقشههای پیش یابی تا روز چهارشنبه هفته جاری جوی پایداری برای خوزستان پیشبینی میشود
وی عنوان کرد: همچنین از امروز وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خوزستان از امروز با شیب ملایمی شاهد روند افزایش دما در استان تا روز چهارشنبه خواهیم بود.
سبزه زاری گفت: در شبانهروز گذشته شوش و گتوند با ۱۹.۷ و بستان با ۱.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط در استان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: همچنین در شبانهروز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۱۹.۳ و حداقل به ۴.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.
نظر شما