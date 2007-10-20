بررسی آخرین وضعیت بازسازی کلیسای حضرت مریم(س) در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرپرست دفتر امور بین الملل سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با بیان این مطلب افزود : در این جلسه " کاتانی "نماینده موسسه آناستازیس و مسئول پروژه یاد شده به همراه نمایندگان سفارت واتیکان " گلشن" مدیر کل حفظ و احیا آثار تاریخی منقول و نماینده وزارت امور خارجه حضور داشتند.

محمد کاظم خلدی نسب تصریح کرد: در این جلسه بر تسریع در اتمام پروژه و تکمیل مفاد تفاهم نامه امضاء شده میان دو سازمان متبوع و سفارت واتیکان تاکید شد و طرف واتیکانی آمادگی خود را برای تکمیل پروژه اعلام کرد.

وی افزود: همچنین مقرر شد تا هیئت واتیکانی به اصفهان سفر کرده و مراحل پیشرفت پروژه و بازسازی کلیسا را مورد توجه قرار دهند . فراهم کردن تسهیلات روادید برای ورود هیئت موسسه اناستازیس برای اجرای پروژه و اعزام 2 نفر کارشناس ایتالیایی برای مرمت نقاشی های داخل کلیسا به ایران از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

خلدی نسب گفت: آخرین وضعیت این پروژه در جلسه ای که روز گذشته 24 مهر ماه در دفتر معاون امور میراث فرهنگی برگزار شد ، به دکتر فریبرز دولت آبادی ،معاونت میراث فرهنگی نیز ارائه شد.

سرپرست دفتر امور بین الملل سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری افزود: سه کلیسای زورزور ، سنت استپانوس و قره کلیسا برای ثبت به عنوان میراث جهانی و بازدید نماینده ایکوموس در دستور کار قرار دارند.

بر اساس این گزارش " فریبرز دولت آبادی " نیز با اشاره به امضای تفاهم نامه ای میان این سازمان با یک موسسه ایتالیایی ، تاکید کرد: جلسه ای در تاریخ 25 مهر ماه برگزار و مقرر شد تا معاونت میراث فرهنگی با همکاری این موسسه ایتالیایی، مراحل مختلف مرمت کلیسای حضرت مریم (س) را بررسی کرده و به صورت مشترک به انجام این کار بپردازند.

خلدی نسب ، مرمت کلیسا را به دو بخش تقسیم کرد و افزود: قسمتی از مرمت این مکان به استحکام بخشی مربوط می شود که تا ماه آینده به پایان می رسد و بخش دیگری که تزئینات داخلی کلیسا را در بر می گیرد تا اواخر فروردین سال 87 به پایان می رسد و مورد بازدید علاقه مندان قرار خواهد گرفت .