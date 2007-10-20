کسب جایزه برترین مقاله کنگره بین المللی طب سنتی اروپا توسط یک ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر "مجید آویژگان" متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری و دارنده گواهینامه طب سنتی با ارائه مقاله ای توانست عنوان برترین مقاله کنگره بین المللی طب سنتی اروپا را از بین 53 مقاله بین المللی از آن خود کند.

نتایج مطالعه بر روی گیاه بومی "خوشاروزه" بر گرفته از پنج طرح مطالعاتی و پایان نامه دانشجویی در قالب یک مقاله و به صورت پوستر در کنگره بین المللی طب سنتی اروپا ارائه شده است.

دکتر آویژگان در این زمینه اظهار داشت: نتایج این مطالعات نشان داد گیاه "خوشاروزه" اثر کشندگی قابل قبولی علیه قارچ های مولد بیماری کچلی، عفونت های دهان در نوزادان و عفونت های رحمی زنان دارد.

به گفته وی طبق این مطالعه عصاره این گیاه اثر یکی از قوی ترین داروهای ضد قارچ موجود را علیه "کاندیداآلبی کنس"(نوعی قارچ) دو تا چهار برابر افزایش می دهد.

این استاد دانشگاه افزود : گیاه "خوشاروزه" به عنوان علف هرز در بیابانها دیده می شود و از خانواده گیاهان "اکینوفرا" محسوب می شود و نام محلی آن به تیغ تراغ و کشندور (با ضم ک وشین) است که در استان چهارمحال و بختیاری و استان های همجوار برای معطر کردن مواد غذایی همچون پنیر، ترشیجات و با خاصیت کپک زدایی به وفور مصرف می شود.

کنگره بین المللی طب سنتی اروپا 4 تا 6 اکتبر سال جاری میلادی در ایتالیا برگزار شد.