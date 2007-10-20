فکر نمی کردم دو گل بزنم / امیدوارم این روند ادامه داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بادامکی که پس از پیروزی 3 بر2 پرسپولیس برابر استقلال اهواز با خبرنگاران گفتگو می کرد در مورد این دیدار گفت: هر دو تیم فوتبال زیبا و تماشاگر پسندی را به نمایش گذاشتند و گل های زیبایی را نیز به ثمر رساندند.

وی ادامه اد: با این حال این بار پرسپولیس از موقعیت هایش بهتر استفاده کرد و توانست در ثانیه های پایانی به گل برتری دست پیدا کند.

بادامکی با ابراز خوشحالی از به ثمر رساندن دو گل در این دیدار خاطر نشان کرد: خوشبختانه در این دیدار شرایط مطلوبی داشتم و از سوی سایر بازیکنان نیز به خوبی تغذیه شدم و توانستم با گل دقایق پایانی سه امتیاز با ارزش را به جمع امتیازاتمان اضافه کنم.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس در پایان گفت: امیدوارم روندی که خودم و پرسپولیس در پیش گرفته ایم ادامه داشته باشد و بتوانیم در دیدارهای آینده نیز با کسب امتیازات لازم به عنوان قهرمانی لیگ برتر دست پیدا کنیم.