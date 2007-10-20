به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا موحدی رئیس مرکز برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری در این باره گفت: همایش مذکور با همکاری معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی واین مرکز برپا می شود.

وی هدف از برپایی همایش مذکور را ایجاد زمینه به کارگیری بهینه خدمات نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی دانست و با اشاره به اهداف این همایش، افزود: تبیین نقش ITC در حفظ و احیا هنرهای سنتی و توسعه صنایع دستی ، شناخت فعالان بخش خصوصی IT درهنرهای سنتی صنایع دستی و موانع و راهکارهای بهره برداری از ITC در هنرهای سنتی وصنایع دستی از جمله این اهداف است.

موحدی همچنین محورهای همایش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در حفظ ، احیا و توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی را مورد توجه قرار داد و گفت: نقش ITC در توسعه اقتصاد صنایع دستی ( بازار یابی ، پرداخت و فعالان بخش خصوصی ) شناخت کاربردهای ITC در توسعه اقتصاد صنایع دستی وشناخت کاربرهای ITC در معرفی صنایع دستی و صنعتگران و هنرمندان از جمله این محورها است.

رئیس مرکز برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، تبیین ساز و کار حمایت از بخش فعال در حوزه ITC مرتبط با صنایع دستی ، تبیین نقش ITC در احیای هنرهای سنتی و صنایع دستی ، بررسی موانع و راهکارهای توسعه ITC در صنایع دستی، تبیین نقش ITC در توسعه کمی و کیفی صنایع دستی معرفی فن آوری اطلاع رسانی و شیوه های معرفی و عرضه صنایع دستی در میحط های مجازی را از دیگر محورهای برپایی این همایش دانست.

وی مهلت ارسال اصل مقالات را تا تاریخ 10 آبان ماه عنوان کرد و افزود: نتایج نهایی نیز روز 25 آبان اعلام می شود.

موحدی از برپایی نمایشگاه جانبی صنایع دستی در حاشیه این همایش خبر داد و گفت: نمایشگاه مذکور به منظور ارائه آخرین دست آوردهای ITC در صنایع دستی در محل همایش برپا و در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در نخستین همایش کاربرد فناوری اطلعات و ارتباطات در حفظ ، احیا و توسعه هنرهای سنتی و صنایع دستی 600 نفر از مدیران و معاونان صنایع دستی و 3 مهمان از کشور بلژیک نیز حضور دارند گفت: قرار است وزارت کار ، سازمان بیمه ای و بانک ها نیز در این همایش شرکت کنند.

بنابراین گزارش علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرایط ارسال مقالات با تلفکس 88891053 تماس گیرند و یا به سایت seminarict.ir مراجعه کنند.