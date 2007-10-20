هماهنگی اسرائیل با آمریکا پیش از حمله به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری abc نیوز با اعلام این مطلب به نقل از یک مقام آمریکایی در ادامه افزود : اسرائیل پس از تهیه این عکسها، آنها را در اختیار سیا ( سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) قرار داده و از واشنگتن خواسته تا این مرکز هسته ای سوریه را منهدم کند.

بر اساس این گزارش، واشنگتن با تکیه بر این مطلب که شواهد کافی برای اثبات انجام فعالیت هسته ای در سوریه در اختیار ندارد؛ از قبول خواسته رژیم اسرائیل سرباز زده و تل آویو خود دست به کار شده و جنگنده های اسرائیلی در ماه گذشته اقدام به بمباران این مرکز کردند.

کاخ سفید و سیا تا کنون درباره چنین گزارشهایی که حکایت از اطلاع واشنگتن از اقدام رژیم صهیونیستی در نقض حریم هوایی سوریه و بمباران بخشی از این کشور دارند، سکوت کرده اند.

جنگنده های رژیم صهیونیستی در تاریخ 6 سپتامبر ( 15 شهریور) با زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی اقدام به نقض حریم هوایی سوریه کرده و بعد از بمباران نقطه ای در شمال این کشور با مقاومت نیروهای سوری از این کشور خارج شدند ؛ تل آویو و واشنگتن تا کنون در این باره سکوت کرده اند، اما برخی مقامها و کارشناسان آمریکایی که تا کنون نام آنها فاش نشده مدعی این مطلب شده اند که حمله هواپیماهای رژیم صهیونیستی به سوریه با هدف منهدم کردن محموله اسلحه ای بوده که ازسوی ایران برای حزب الله فرستاده شده و یا اینکه ادعا می کنند این حمله با هدف عکسبرداری و یا منهدم کردن تاسیسات هسته ای سوریه که با تجهیزات کره شمالی ساخته شده اند، انجام شد.

چندی پیش نیز، گروهی از تحلیلگران آمریکایی به همراه کارشناسان سایر کشورهای غربی که به اطلاعات محرمانه رژیم صهیونیستی دسترسی داشته و آنها را مورد بازبینی قرار داده اند،ادعا کردند که حمله 6 سپتامبر (15 شهریور) جنگنده های اسرائیلی به سوریه با هدف منهدم کردن یک پایگاه هسته ای بوده است.

در این میان حتی رژیم صهیونیستی پا را فراتر گذاشت و در هفته گذشته یکی از مقامهای این رژیم جعلی اعلام کرد که در جلسه نماینده سوریه در سازمان ملل متحد با کمیته خلع سلاح این سازمان، نماینده سوریه این مطلب را تائید کرده که اسرائیل به مرکز هسته ای این کشور حمله کرده،اما سازمان ملل متحد بلافاصله این ادعا را رد کرده و اعلام داشت : در این جلسه به هیچ وجه کلمه هسته ای به کار برده نشده و اشتباه مترجم سبب انتشار این خبر شده است.

در همین رابطه روزنامه هاآرتص نیز گزارش داد که سازمان ملل متحد، مترجمی را که مسئول این اشتباه بوده، توبیخ کرده و از سوریه نیز به دلیل این اشتباه معذرت خواهی کرده است.