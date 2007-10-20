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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۵۸

طرح آموزش تلفیقی علوم پایه و بالینی پزشکی در بابل اجرا می شود

طرح آموزش تلفیقی علوم پایه و بالینی پزشکی در بابل اجرا می شود

کارگاه آموزشی (CPC) آموزش بر مبنای شواهد بالینی به عنوان طرح سازمان جهانی بهداشت 29 و 30 مهر ماه در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح که از سوی سازمان جهانی بهداشت (WHO) مورد حمایت قرار می گیرد با حضور پرفسور "هاراسیم" مشاور سازمان جهانی بهداشت و طراح این مدل، مشاورین وزارتخانه، دکتر مکانیکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونین و مسئولین دانشگاه برگزار می شود.

هدف از تشکیل این کارگاه طرح تلفیق میان علوم پایه و آموزش بالینی است تا یادگیری دانشجو و فراگیری اطلاعات مرتبط از دروس مختلف پایه و بالینی تسهیل شود و دانشجو در عرصه بالینی قدرت برخورد با شواهد و تظاهرات بالینی را به طریقی شبیه متخصصین برجسته را می آموزد.

همچنین دانشگاه علوم پزشکی بابل اعلام کرد : نخستین دوره آموزش ضمن خدمت در دانشکده دندانپزشکی بابل آغاز شد.این دوره اولین دوره آموزش ضمن خدمت برای پرسنل و کادر بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل و واحدهای تابعه در دانشکده دندانپزشکی بابل است.

این دوره آموزشی از تاریخ 25 مهرماه آغاز و تا 7 آذرماه ادامه خواهد داشت. مجوز آموزش ضمن خدمت از سوی وزارتخانه ارائه شده و دارای امتیاز بازآموزی بوده و برای هر یک از آموزش پژوهان گواهینامه ای صادر خواهد شد.

کد مطلب 571278

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