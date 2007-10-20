کتابچه آموزشی رسانه ای در مدارس تهران توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست خبری مدیر فرهنگسرای رسانه با تشریح برنامه ها و اهداف این فرهنگسرا و با حضور خبرنگاران صبح امروز در این فرهنگسرا برگزار شد.

در ابتدای این نشست خبری، شاکر واثقی در توضیح شکل گیری فرهنگسرای رسانه، ضمن اشاره به شعار "شهروند مدرن، رسانه های نوین، اخلاق رسانه ای"، گفت: این فرهنگسرا بیست و هفتمین فرهنگسرای وابسته به سازمان است که مردادماه امسال افتتاح شد و از همان ابتدا تصمیم گرفته شد نام و عنوانی محلی مانند دیگر فرهنگسراها نداشته باشد و بیشتر بر جایگاه و اهمیت رسانه ها در مدیریت شهری تاکید کند.

وی دو رویکرد شهری و منطقه ای را محورهای اصلی فعالیت فرهنگسرای رسانه برشمرد و افزود: ما در رویکرد کلان شهری اهدافی را پیش بینی کرده ایم. براین اساس افزایش سطح آگاهی شهروندان در بهره مندی مثبت و هدفمند از رسانه های ارتباطی به ویژه رسانه های جدید و نیز ایفای نقش واسط بین اصحاب رسانه و نخبگان دانشگاهی این عرصه و مدیریت شهری از جمله اهداف ما در این زمینه است.

واثقی در همین راستا از برگزاری نشست ها و کارگاه های مختلف رسانه ای در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: نقش رسانه در پیشگیری از بحران های طبیعی و کنترل آسیب های ناشی از بلایای طبیعی از جمله نشست های آتی ماست که به زودی با حضور کارشناسان رسانه و مجموعه ای از مدیران شهری در فرهنگسرا برگزار می شود.

مدیر فرهنگسرای رسانه با اشاره به جریان انبوه پیام های ارتباطی در دنیای حاضر، افزود: ما در فرهنگسرای رسانه تاکید ویژه ای بر افزایش سواد رسانه ای مخاطبان داریم و با برگزای کارگاه ها و نشست های مختلف و تولیدات صوتی و تصویری می کوشیم به افراد آموزش دهیم تا آنها به درستی بتوانند از میان پیام های رسانه ای مختلف گزینش مناسب و مثبتی را انجام دهند؛ کاری که در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند کانادا، کره جنوبی و ژاپن سال ها پیش انجام شده و حتی به واحد درسی مدارس آنها هم تبدیل شده است.

واثقی همچنین به پتانسیل های فرهنگی موجود در منطقه شش تهران اشاره کرد و ادامه داد: از تمام پتانسیل های موجود در منطقه حمایت می کنیم و در جهت راه اندازی حوزه های رسانه ای مردمی و حمایت مالی و محتوایی از نشریات تجربی و نیمه حرفه ای گام برمی داریم. در جهت ارتقای کمی و کیفی رسانه ها در مدارس و مساجد تهران نیز به زودی دوره های آموزشی خاصی برگزار خواهیم کرد.

وی از ساخت انیمیشنی 20 دقیقه ای با مضمون استفاده بهینه از موبایل و sms و پخش آن از تلویزیون در بهمن ماه خبر داد و گفت: در راستای آشنایی هرچه بهتر شهروندان تهران از بازی های رایانه ای نیز بسته هایی رسانه ای با حمایت برخی شرکت های خصوصی ساخته و به زودی به در خانه های آنها ارسال می شود.

مدیر فرهنگسرای رسانه افزود: برای راه اندازی باشگاه روزنامه نگاران تهران نیز دو دوره آموزشی مقدماتی و پیشرفته تدوین کرده ایم و با تعدادی از دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و برخی دیگر از فارغ التحصیلان همین رشته به توافقاتی رسیده ایم که کار تدریس را در این باشگاه برعهده بگیرند. در دوره پیشرفته نیز قطعاً از اساتید مجرب تری مانند نمکدوست، شکرخواه و قندی استفاده خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: طول این دوره های آموزشی دو ماه است و از 15 آبان ماه شروع خواهند شد. ما در 70 ساعت کاری و با هزینه 100 هزار تومان به شرکت کنندگان که حداقل 20 نفر و حداکثر 100 نفر هستند، آموزش های لازم را می دهیم.

شاکر واثقی اضافه کرد: درنظر داریم با همکاری اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور کتابچه هایی آموزشی را در زمینه رسانه تولید و در تمامی مدارس تهران - و در صورت همکاری و حمایت مالی - در تمامی مدارس کشور توزیع کنیم. این کتابچه ها تا اوایل آذر توزیع می شوند.

مدیر فرهنگسرای رسانه همچنین از همکاری با ستاد عالی مساجد در جهت تقویت بخش رسانه ای و ارتباطی مساجد خبر داد و گفت: در همین راستا نرم افزاری را به نام "موج فیروزه" (موج تداعی کننده رسانه و فیروزه تداعی کننده مساجد و گنبدهای فیروزه ای آنها) راه اندازی کرده ایم و در حال حاضر نیز در حال شمارش مساجد تهران و تکمیل این نرم افزار هستیم. این نرم افزار به محض تکثیر در نسخ مورد نیاز در تمامی مساجد تهران توزیع می شود.