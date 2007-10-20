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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۰۲

/ اتفاقی که عادت می شود/

کتک کاری میثاقیان با بازیکن راه آهن

کتک کاری میثاقیان با بازیکن راه آهن

سرمربی تیم فوتبال راه آهن پس از اخراج بازیکن تیمش از زمین با وی برخورد ناشایستی داشت و او را کتک زد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال راه آهن و مقاومت سپاسی شیراز عصر دیروز در شرایطی با تساوی دو تیم در ورزشگاه اکباتان تهران به پایان رسید که اکبر میثاقیان پس از اخراج مجید نورمحمدی وی را مورد سرزنش قرارداد و در ادامه با او درگیری فیزیکی پیدا کرد.

این درگیری به داخل رختکن نیز کشیده شد و این بار نوبت به بازیکن اخراج شده راه آهن رسید تا با میثاقیان به درگیری فیزیکی بپردازد.

درگیری میثاقیان با بازیکنان راه اهن برای اولین بار اتفاق نیفتاد و قبل از این نیز او یکبار با بازیکن تیمش چنین برخوردی کرده بود. میثاقیان هفته گذشته به دلیل همین رفتار یک جلسه از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال محروم شده بود.

کد مطلب 571281

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