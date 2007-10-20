به گزارش خبرگزاری مهر، این فناوری نوین که در دانشگاه "وولونگونگ" ارایه شده است، "صدای فضایی" نام داشته و تحولی نوین در دنیای فناوری بازی های رایانه و ویدئویی ایجاد می کند.

پروفسور فرزاد صفائی محقق ایرانی و رهبر این پروژه گفت : بازی های امروزی ذاتا تفاوتی با فیلم های صامت ندارند.



وی افزود: در بازیهای فعلی رایانه و ویدئویی صداهای انفجاری و موسیقی در پیش زمینه شنیده می شود اما کاربر حقیقتا نمی تواند با شخصیت ها صحبت کند و با آنها همراهی کند.

پروفسور صفائی، مدیر مرکز کاربردها و شبکه های در حال ظهور دانشگاه "وولونگونگ" گفت: اما با استفاده از این فناوری نوین ارتباطاتی می توان صدای محیطی که کاربر در آن حضور مجازی دارد را به وضوح شنیده و حس کاملی از آن داشته باشد. همچنین با استفاده از آن تعامل کاملی با شخصیت های موجود در هر صحنه به خصوص از بازی برقرار می شود.

به گفته پروفسور صفائی، در محیط شلوغ، فناوری "صدای فضایی" می تواند تشخیص دهد صدای چه کسی دربرد شنوایی کاربر بازی قرار دارد.

به گزارش مهر، این محقق برجسته ایرانی ادامه داد: این فرآیند به معنای آن است که هنگامی که کاربر در محیطی همچون محیط مجازی قرار دارد و شخصیت مجازی که تحت کنترل دارد پویاست، صدای هر شخصیت مجازی دیگری که در اطراف آن حضور دارد با عالی ترین کیفیت ممکن شنیده می شود.

به گفته پروفسور صفائی این فناوری محدودیت های کنفرانس صوتی را ندارد چون صدها شخصیت مجازی در محیط حضور دارند و در این میان مکالمات متعدد شبیه سازی شده ای وجود دارد که مشابه آن در دنیای واقعی وجود دارد.

به گزارش مهر ، فناوری نوینی که این محقق ایرانی ارایه کرده قابلیت مورد استفاده قرار گرفتن در جوامع شبکه ای اجتماعی همچون Second Life و محیط های مشابه توام با یادگیری مفاهیم نظیر دانشگاههای مجازی را نیز دارد.

پروفسور صفائی ادامه داد: نسخه های بعدی و ارتقا یافته بعدی این فناوری شامل ویدئوها خواهد بود که به این ترتیب به کاربران این اجازه را می دهد تا به جای حضور در دنیای مجازی با استفاده از شخصیت های مجازی، با تصاویر ویدئویی خود این حضور را تجربه کنند.

پروفسور فرزاد صفائی با دریافت مدرک لیسانس مهندسی از دانشگاه استرالیای غربی فارغ التحصیل شده و مدرک دکترای خود را نیز در رشته مهندس ارتباطات از دانشگاه "مونش" این کشور اخذ نمود.