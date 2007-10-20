انعقاد تفاهم نامه دانشگاه پیام نور با سازمان تربیت بدنی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا علی احمدی رئیس دانشگاه پیام نور امروز در جلسه انعقاد این تفاهم نامه با اشاره به حضور بیش از یک میلیون جمعیت دانشجویی، 458 واحد و مرکز یاد آور شد: این دانشگاه 6 هزار و 500 رشته - محل در مقطع کارشناسی، 124 رشته - محل در مقطع کارشناسی ارشد و 28 رشته - گرایش در مقطع دکتری دارد و کلیه کلاس های درسی به سیستم ویدئو پروژکتور و نمایشگر پاورپوینت، تلویزیون و DVD مجهز شده و یا در حال تجهیز است.

وی به اجرای شیوه برنامه ریزی درسی جدید در دانشگاه اشاره کرد و گفت: شیوه برنامه ریزی درسی چند بخشی جایگزین روش برنامه ریزی کلاسیک شده است به نحوی که در این شیوه علاوه بر طراحی و ایجاد دروس مهارتی و کارآفرینی، کلیه رشته هایی که دارای فصول مشترک هستند، در یک مجموعه آموزشی تجمیع شده است.

دکتر علی احمدی گفت: دانشگاه پیام نور علاوه بر توسعه کمی در سطح 30 استان کشور در بعد کیفی نیز توسعه یافته و جهت تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه های تخصصی سرمایه گذاری می کند.

رئیس دانشگاه پیام نور همچنین به جذب 2 هزار عضو هیئت علمی جدید اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه بر آن ، طبق مصوبه جدید، مجوز انتقال اعضای هیئت علمی و کارکنان مورد نیاز از دانشگاه و سازمان های دولتی همراه با ردیف مالی و پرسنلی استخدامی، به دانشگاه پیام نور تعلق می گیرد.

دکتر علی احمدی با عنوان اینکه سوله های ورزشی در دانشگاه پیام نور برای موارد مختلف مورد استفاده قرار می گیرند، اظهار داشت: با توجه به تعداد دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور این تعداد باید افزایش یابد.

همچنین در این مراسم، مهندس علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی، گفت: دانشگاه پیام نور علی رغم وجود محدودیت های مالی و ساختاری کار بزرگی را در جهت گسترش فضاهای ورزشی آغاز کرده و به سرعت در حال پیشرفت است.

وی اضافه کرد: وظیفه سازمان تربیت بدنی تامین نیازهای ورزشی تمام مردم و پوشش دهی 70 میلیون جمعیت کشور است اما چنانچه دانشگاه پیام نور در داخل شهرها تاسیس شده باشد به نحوی که بتوان فضاهای ورزشی را برای استفاده دانشجویان و آحاد مردم به طور مشترک ایجاد کرد، از هیچ کمکی مضایقه نمی کنیم.

مهندس علی آبادی با تاکید بر لزوم خدمت به دانشجویان دانشگاه پیام نور اظهار داشت: در صورتی که امکان تاسیس فضاهای ورزشی برای دانشگاه پیام نور وجود نداشته باشد، سازمان تربیت بدنی می تواند فضاهایی را با قیمت مطلوب به دانشگاه اجاره دهد.