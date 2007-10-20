  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۳۹

رویکرد مشترک کلیسای کاتولیک و ارتدکس روسیه مورد تأکید قرار گرفت

رئیس شورای پاپی توسعه منابع انسانی تصریح کرد: کلیسای کاتولیک روم و کلیسای ارتدکس روسیه در بسیاری از مشکلات اجتماعی معاصر رویکردهای مشترکی دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، اسقف اعظم پل جوزف کوردس رئیس شورای پاپی توسعه منابع انسانی طی یک سخنرانی در مؤسسه تمدن اروپایی مسکو گفت: برخی از قیاسهای کلیسای ارتدکس روسیه درباره مفاهیم اجتماعی به نحوی جامع با بسیاری از دیدگاه های بندیکت شانزدهم در نخستین بخشنامه پاپی وی هماهنگ است و این هماهنگی بسیار تأثیربرانگیز تلقی می شود.

کوردس گفت: ما در جهان غرب می توانیم درسهای بسیاری را از شما بیاموزیم. موضعگیریهای نزدیک کلیسای ارتدکس روسیه موجب مسرت ما است.

وی افزود: کشورهایی که دارای گذشته کمونیستی هستند از تجارب ارزشمندی برخوردارند که می تواند کشورهای اروپای غربی را تقویت کند .

این مقام ارشد واتیکان بر ضرورت همکاری میان دو کلیسا تأکید کرد و یادآور شد: فعالیت اجتماعی ویژگی جهان غرب است و باید به کشورهای اروپای شرقی و روسیه منتقل شود و غرب باید از سطح عالی معنویات و آمادگی برای نشان دادن اعتقاد و ایمان در تمام ابعاد روزانه شرق درسهایی بیاموزد.

کد مطلب 571290

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها