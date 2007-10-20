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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۲۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

شش استان کشور صاحب دهکده ملی مهارت می شوند

شش استان کشور صاحب دهکده ملی مهارت می شوند

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: با هدف افزایش مهارت های عملی فارغ التحصیلان دانشگاه ها، 10 دهکده ملی مهارت در شش استان کشور احداث می شود.

علیرضا میر در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت:‌ دهکده های ملی مهارت در استان هایی همچون آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، فارس و سیستان و بلوچستان که قطب دانشگاهی به شمار می روند، احداث خواهد شد.

وی بیان داشت: هم اکنون مطالعه، طراحی و مکان یابی این مراکز آغاز شده است و کارهای اجرایی آنها از سال آینده آغاز خواهد شد.

میر خاطرنشان کرد: بانک جهانی برای احداث این مراکز 250 میلیون دلار وام در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار داده است.

معاون اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور رشته های تخصصی و پیشرفته از جمله بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، هوا و فضا و انرژی هسته ای را از برنامه های دهکده های ملی مهارت عنوان کرد.

معاون اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور روز جمعه به منظور دیدار و گفتگو با مسئولان فنی و حرفه ای آذربایجان غربی به این استان سفر کرده بود.

کد مطلب 571294

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