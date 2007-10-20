شش استان کشور صاحب دهکده ملی مهارت می شوند

علیرضا میر در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت:‌ دهکده های ملی مهارت در استان هایی همچون آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، فارس و سیستان و بلوچستان که قطب دانشگاهی به شمار می روند، احداث خواهد شد.

وی بیان داشت: هم اکنون مطالعه، طراحی و مکان یابی این مراکز آغاز شده است و کارهای اجرایی آنها از سال آینده آغاز خواهد شد.

میر خاطرنشان کرد: بانک جهانی برای احداث این مراکز 250 میلیون دلار وام در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار داده است.

معاون اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور رشته های تخصصی و پیشرفته از جمله بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، هوا و فضا و انرژی هسته ای را از برنامه های دهکده های ملی مهارت عنوان کرد.

معاون اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور روز جمعه به منظور دیدار و گفتگو با مسئولان فنی و حرفه ای آذربایجان غربی به این استان سفر کرده بود.