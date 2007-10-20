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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۴۰

سخنگوی دولت:

تغییر مدیریت‌ در سیاست هسته‌ای تغییری ایجاد نمی‌کند/ دیدار با سولانا انجام می شود

تغییر مدیریت‌ در سیاست هسته‌ای تغییری ایجاد نمی‌کند/ دیدار با سولانا انجام می شود

سخنگوی دولت اعلام کرد: سیاست جمهوری اسلامی در حوزه هسته ای روال خود را دارد و سیاستی روشن و محکم و تثبیت شده است و تغییر مدیریت ها در این سیاست ها خللی ایجاد نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامحسین الهام سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران ضمن اعلام خبر پذیرش استعفای لاریجانی، در پاسخ به سئوالی در زمینه تاثیر تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی در برنامه های هسته ای کشورمان اظهار داشت: تغییرات مدیران هیچ گونه تغییری در سیاست ها و برنامه های هسته ای کشور که روال خود را طی می کند، ایجاد نمی کند و این تغییرات با اصل سیاست ها رابطه ای ندارد.

وی تاکید کرد: در حوزه هسته ای اموری که از پیش طراحی شده اند، بدون آنچه خللی ببینند پیش می روند و دیدار هفته آینده دبیر شورای عالی امنیت ملی با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در موعد مقرر انجام خواهد شد.

 ادامه دارد...

کد مطلب 571298

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