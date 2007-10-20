به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامحسین الهام سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران ضمن اعلام خبر پذیرش استعفای لاریجانی، در پاسخ به سئوالی در زمینه تاثیر تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی در برنامه های هسته ای کشورمان اظهار داشت: تغییرات مدیران هیچ گونه تغییری در سیاست ها و برنامه های هسته ای کشور که روال خود را طی می کند، ایجاد نمی کند و این تغییرات با اصل سیاست ها رابطه ای ندارد.

وی تاکید کرد: در حوزه هسته ای اموری که از پیش طراحی شده اند، بدون آنچه خللی ببینند پیش می روند و دیدار هفته آینده دبیر شورای عالی امنیت ملی با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در موعد مقرر انجام خواهد شد.

ادامه دارد...