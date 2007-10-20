مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون وزنه برداری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این برنامه های استعدادیابی ، طرح و آموزش فدراسیون در قالب یک کمیته پیگیری می شد که با تصمیم رئیس فدراسیون وزنه برداری کشورمان از این پس کمیته استعدادیابی به صورت مستقل فعالیت های مربوط به این حوزه را دنبال خواهد کرد.



بنابراین گزارش، بهرام افشارزاده رئیس فدراسیون وزنه برداری کشورمان طی حکمی اجلی را به عنوان مسئول کمیته استعدادیابی این فدراسیون منصوب کرد.



درحکم این مسئول چنین آمده است: با ابراز تشکر از همکاری های ارزشمند جنابعالی با این فدراسیون و با عنایت به تجربیات با ارزش شما در رشته وزنه برداری، بر حسب این ابلاغ به سمت مسئول کمیته استعدادیابی منصوب می شوید. امید است با همکاری سایر کمیته ها نسبت به شناخت استعدادهای بالقوه وزنه برداری اقدام شایسته به عمل آورید.