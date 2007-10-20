کار خارق العاده ای انجام نداده ایم / یک بازیکن تدافعی جذب می کنیم

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تیم برق شیراز در بازی مقابل شیرین فراز کار خاصی انجام نداد. هفته گذشته نیز با شکست مس کرمان معجزه نکردیم. دو بازی را در هفته های هفتم و هشتم واگذار کردیم که با پیروزی در دیدارهای اخیر این ناکامی را جبران کرده و اصطلاحا با خودمان بی حساب شدیم.

وی با اذعان بر اینکه دیدار مقابل شیرین فراز برای تیمش بازی بزرگی نبوده است، افزود: تیم میودراک یسیچ با برنامه و منطقی بازی کرد. مقابل این تیم خوب بازی کردیم شانس های زیادی را هم از دست دادیم که می توانست پیروزی ما را پررنگ تر کند اما از همه اینها مهمتر عملکرد خوب ما در خط دفاعی بود که امیدوار کننده بود.

سرمربی تیم فوتبال برق شیراز در ادامه از جذب بازیکنی تدافعی برای این تیم خبر داد ودر موردجوانگرایی در تیمش گفت: در هر تیمی که حضور دارم هدفم استفاده از بازیکنان بومی و جوانگرایی است، البته باید برای این کار دقت لازم را به خرج داد زیرا ممکن است نتایجی عکس به بار آورد.

وی با اذاعان به اینکه موفقیت برق شیراز در فصل جاری نسبی است، تصریح کرد: برای هدایت تیم فوتبال برق شیراز برنامه ای سه ساله در نظر دارم که در سال نخست باید در جمع شش تیم میانه جدول باشیم. در سال دوم خود را به میانه جدول برسانیم و در سال آخر به رده های بالای جدول ارتقا یابیم.