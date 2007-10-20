به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مادرید اعلام کرد: در این همایش علاوه بر مقامهای رسمی ، دکتر غلامرضا اعوانی رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ، دکتر غلامحسین دینانی استاد دانشگاه تهران ، دکتر سید احمد خضری استاد دانشگاه تهران و رایزن فرهنگی ایران در مادرید و نیز پروفسور بنیتو، استاد و رئیس دپارتمان فلسفه دانشگاه کمپلوتنسه مادرید سخنرانی خواهند کرد.



در حاشیه این همایش نمایشگاهی از آثار مولوی و گنجینه‌های ادبی و هنری ایران برگزار خواهد شد .

این همایش با همکاری دانشگاه کمپلوتنسه مادرید، خانه آسیا، مؤسسه صلح، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و انجمن دوستی ایران و اسپانیا برگزار خواهد شد.







