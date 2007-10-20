به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگستان هنر اعلام کرد این سه کارگاه روزهای 30 مهر، هفتم و 14 آبان‌ماه ساعت 17 با حضور دکتر سیدغلامرضا اسلامی عضو شورای پژوهش هنر برگزار می شود. علاقمندان می‌توانند برای شرکت در این کارگاهها به خیابان ولی عصر (عج)، ضلع جنوبی پارک ساعی، شماره 1101 مراجعه کنند و با شماره 88553916 تماس بگیرند.

آثار سیدمحمد احصایی عضو پیوسته فرهنگستان هنر 29 مهرماه در مرکز هنرپژوهی نقش جهان مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. در این جلسه آیدین آغداشلو، جلال شباهنگی، ابراهیم حقیقی، محمدحسن حلیمی و صداقت جباری حضور خواهند داشت و دربارهآثار این هنرمند سخنرانی خواهند کرد. برنامه گفتگو با هنرمندان با حضور احصایی یکشنبه از ساعت 17 تا 19 برگزار خواهد شد.