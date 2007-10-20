همایش دوچرخه سواری و گردشگری همگانی شهری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اعلام کرد: همایش دوچرخه سواری و گردشگری همگانی شهری به همت معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، کمیته گردشگری ورزشی ، سازمان تربیت بدنی و شهرداری تهران روز جمعه 27 مهر ماه 86 برگزار شد.

این نخستین همایش دوچرخه سواری و گردشگری همگانی شهری است که به منظور گرامیداشت ایام جهانی جهانگردی و هفته تربیت بدنی و در جهت توسعه گردشگری ورزشی و معرفی جاذبه های گردشگری و بهینه کردن فعالیت های گردشگری ورزشی برگزار می‌شود.

در این همایش مسئولان معاونت گردشگری و سازمان تربیت بدنی در کنار نوجوانان و جوانان ایرانی از مبدا باشگاه ورزشی نوید صبا تا مجموعه ورزشی انقلاب را رکاب زدند.

همچنین معاونت گردشگری به 44 نفر از شرکت کنندگان در این برنامه به قید قرعه سفر گردشگری اختصاص داد.