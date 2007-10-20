به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران اعلام کرد: در این همایش که با حضور اعضای هیئت مدیره و روسای کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور برگزار می شود، ضمن بررسی وضعیت وکالت در کشور، در خصوص مهمترین مسائل مربوط به وکالت که قبلا به تصویب ، هیئت اجرایی اتحادیه رسیده است، تصمیم گیری خواهد شد.

براساس این گزارش، یکسان سازی عملکرد کانونهای سراسر کشور، تشکیل کمیسیونی در جهت رفع مشکلات وکلا، افزایش میزان حق عضویت سالانه وکلا، تشکیل کمیسیون نظارت و بازرسی در مورد نظارت بر اجرای مصوبات اتحادیه و موضوع انتخابات اعضای هیئت مدیره کانونهای وکلا ، از جمله محورهای مور بحث در این همایش دو روزه هستند.

این همایش با میزبانی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه برگزار خواهد شد.

همچنین، آزمون سراسری کار آموزی وکالت دادگستری روز جمعه دوم آذر ماه با حضور بیش از بیست و یک هزار نفر متقاضی در کشور برگزار خواهد شد.