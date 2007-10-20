پیشی گرفتن صنعت مس از تیم همشهری / یکه تازی فولاد در صدر جدول

به گزارش خبرنگارمهر، رقابتهای هفته هفتم بیستمین دوره لیگ برترهندبال کشورطی روزهای سه شنبه پنجشنبه و جمعه شب با برگزاری پنج دیدار پیگیری شد که در نهایت تیم فولادسپاهان اصفهان با 14 امتیاز و هفت برد بر صدر جدول تکیه زد.

پارس جنوبی با 12 امتیاز و تفاضل گل بیشتر دوم است. تیم صنعت مس کرمان با کسب یک پیروزی درهفته هفتم توانست گوی سبقت را از تیم همشهری خود شهرداری کرمان ربوده و با 12 امتیاز و تفاضل گل کمتر در جایگاه سوم جدول قرار گیرد.

تیم شهرداری کرمان با 10 امتیاز، دانشگاه آزاد تهران با 9 امتیاز ، فولاد با 7 امتیاز، هپکو اراک با 4 امتیاز، تربیت بدنی بهبهان با 2 امتیاز، تربیت یزد و کارگران کرمانشاه هم بدون کسب امتیاز درجایگاههای چهارم تا دهم جدول قرارگرفته اند.

دراین هفته ازمسابقات تیم پارس جنوبی 40 بر 20 میهمان خودکارگران کرمانشاه را مغلوب کرد. تربیت بدنی بهبهان 45 بر 32 از صنعت مس کرمان شکست خورد. هپکو اراک 30 بر 28 ازسدتربیت یزد گذشت. فولاد مبارکه سپاهان 25 بر 21 تیم شهرداری کرمان را شکست داد و فولادنوین اصفهان نیز با نتیجه 27 بر27 با دانشگاه آزاد به تساوی رسید.

در پایان این هفته تیم پارس جنوبی با 249 گل زده بهترین خط حمله را دارد تیم فولاد سپاهان اصفهان نیز با 143 گل خورده بهترین دفاع را دارد.

هفته هشتم این رقابتها روز جمعه 11 آبان ماه با برگزاری پنج دیدار پیگیری می شود. در این هفته دانشگاه آزاد میزبان فولاد سپاهان است. کارگران کرمانشاه با تربیت یزد در کرمانشاه به مصاف هم می روند. تربیت بهبهان با هپکو اراک بازی می کند. پارس جنوبی میزبان شهرداری کرمان است و صنعت مس کرمان هم از میهمان خود فولاد نوین اصفهان پذیرایی می کند.

