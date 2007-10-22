پرسپولیس قهرمان نیم فصل می شود / مشکلات استقلال درون زمین است

کارشناس فوتبال کشورمان که با خبرنگار مهر در بوشهر گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: تیم فوتبال پرسپولیس با دارا بودن یک کادرفنی قوی و استفاده از بازیکنان با تجربه نوید فوتبال رو به رشد و قابل قبولی را نشان می دهد که با ادامه این روند قهرمانی تیم درنیم فصل مسابقات دور نیست.

مجید جلالی همچنین درباره وضعیت کنونی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: طولانی شدن انتخاب رئیس جدید فدراسیون فوتبال موجب شده تا تیم ملی بزرگسالان نیز در سایه قرار بگیرد که این موضوع آینده این تیم را برای مسابقات مقدماتی جام ملت های آسیا و جام جهانی با مشکل مواجه می کند.

جلالی درباره پیشنهاد مربیگری تیم ملی بزرگسالان به وی تاکید کرد: چنین پیشنهادی از سوی کمیته انتقالی به من داده نشده و طرح شایعاتی دراین باره و مربیگری تیم ملی بزرگسالان واقعیت ندارد.

کارشناس فوتبال کشورمان مشکلات تیم استقلال تهران را درون زمین دانست و اظهار داشت: کادر مدیریتی و فنی این تیم حاشیه های تیم بزرگی همچون استقلال تهران را جمع کرده اند، اما مشکلات این تیم درون زمین و ناهماهنگی برخی بازیکنان موجب شده تا استقلال تهران نتیجه مناسبی درلیگ برتر کسب نکند.

مجید جلالی برای برگزاری دوره ای آموزشی به بوشهر سفر کرده بود.