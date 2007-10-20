  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۳۱

پیگیری وزیر رفاه در خصوص عدم توزیع شیر یارانه ای در مهدهای کودک

پیگیری وزیر رفاه در خصوص عدم توزیع شیر یارانه ای در مهدهای کودک

مدیر کل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی گفت: با نامه وزیر رفاه به معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، امیدواریم تبصره حذف شیر یارانه ای در مهدهای کودک بهزیستی مجددا در شورای عالی اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد و حذف شود.

محمد حسین جوادی مدیر کل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرنگار مهر به پیگیری های بهزیستی در خصوص حذف شیر یارانه ای از مهدهای کودک اشاره کرد و افزود: در این مورد وزیر رفاه نامه ای برای معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال و از وی درخواست کرده است تا بند 1 مصوبه شورای عالی اقتصاد مبنی بر حذف شیر از مهدهای کودک بهزیستی ، حذف شود.

وی ادامه داد: ظاهرا مقاومتهایی از سوی کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این خصوص وجود دارد و آنان اعتقادی به اینکه شیر در مهدهای کودک خصوصی توزیع شود، ندارند.

مدیر کل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی تاکید کرد: کارشناسان با ویژگیهای دوران کودکی آشنا نیستند و نمی دانند که بخش عمده ای از مهدهای ما در روستاها هستند و با یارانه سازمان فعالیت می کنند.

جوادی گفت: آنان مهدهای کودک را با مدارس غیر انتفاعی مقایسه می کنند درصورتیکه در حال حاضر 90 درصد مهدهای کودک خصوصی هستند و تعداد کمی از مهدهای دولتی و در اختیار کارکنان دولت است بطوریکه شهروندان عادی نمی توانند فرزندان خود را در این مهدها ثبت نام کنند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه این تبصره در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر است ، امیدواریم در شورای اقتصاد مجددا این امر مورد بررسی قرارگیرد تا از ابتدای سال آینده بتوانیم در مهدهای کودک نیز شیر توزیع کنیم.

وی گفت: در حال حاضر یک میلیون معلم درمدارس در چرخه برخورداری از شیر یارانه ای قرار دارند ، این درحالی است که 600هزار کودک در مهدهای بهزیستی از این حق محروم شده اند بنابراین به راحتی می توان کودکان را جایگزین معلمان در این چرخه کرد. 

کد مطلب 571324

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها