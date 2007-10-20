پیگیری وزیر رفاه در خصوص عدم توزیع شیر یارانه ای در مهدهای کودک

محمد حسین جوادی مدیر کل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرنگار مهر به پیگیری های بهزیستی در خصوص حذف شیر یارانه ای از مهدهای کودک اشاره کرد و افزود: در این مورد وزیر رفاه نامه ای برای معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال و از وی درخواست کرده است تا بند 1 مصوبه شورای عالی اقتصاد مبنی بر حذف شیر از مهدهای کودک بهزیستی ، حذف شود.

وی ادامه داد: ظاهرا مقاومتهایی از سوی کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این خصوص وجود دارد و آنان اعتقادی به اینکه شیر در مهدهای کودک خصوصی توزیع شود، ندارند.

مدیر کل دفتر کودک و نوجوان سازمان بهزیستی تاکید کرد: کارشناسان با ویژگیهای دوران کودکی آشنا نیستند و نمی دانند که بخش عمده ای از مهدهای ما در روستاها هستند و با یارانه سازمان فعالیت می کنند.

جوادی گفت: آنان مهدهای کودک را با مدارس غیر انتفاعی مقایسه می کنند درصورتیکه در حال حاضر 90 درصد مهدهای کودک خصوصی هستند و تعداد کمی از مهدهای دولتی و در اختیار کارکنان دولت است بطوریکه شهروندان عادی نمی توانند فرزندان خود را در این مهدها ثبت نام کنند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه این تبصره در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر است ، امیدواریم در شورای اقتصاد مجددا این امر مورد بررسی قرارگیرد تا از ابتدای سال آینده بتوانیم در مهدهای کودک نیز شیر توزیع کنیم.