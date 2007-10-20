ساخت سامانه آزمایش، ارزیابی و تایید نمونه مراکز تلفن ثابت در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه ارتباطات ثابت پژوهشکده فناوری ارتباطات این مرکز، در راستای فعالیت های پژوهشی و به منظور ایجاد بستر لازم جهت تایید نمونه (Type Approval) سیستم های مخابراتی و ارزیابی محصولاتی که قرار است در شبکه مخابرات کشور نصب شوند، در نخستین اقدام موفق به ایجاد سکوی آزمایش تایید نمونه بخش سیگنالینگ شماره 7 مراکز تلفن ثابت (PSTN ) با نام STAP شده است.

در این سکو سیگنالینگ شماره 7 که دارای کاربرد وسیع در بین مراکز مخابراتی است در سوئیچ پرظرفیت تلفن ثابت که از سوی شرکتهای داخلی یا خارجی ساخته می شود، تحت آزمایش قرار گرفته و وضعیت آن از لحاظ کیفی ارزیابی شده و میزان انطباق آن با استانداردهای بین المللی بررسی و در نهایت پس از ارزیابی، تایید فنی برای آن صادر خواهد شد. بدین ترتیب شرکت سازنده می تواند محصول خود را با تضمین بیشتر به شرکتهای مخابراتی ارائه دهد.

این سکو قابلیت توسعه داشته و در حال حاضر توسعه آن جهت ارزیابی سایر تجهیزات مخابراتی استفاده شده در مراکز مخابراتی کشور در دست اقدام است.

این سکو قادر به ارزیابی کارایی، کیفیت و عملکرد لایه های مختلف پروتکل ss در سیستم های سوئیچ است.

به گزارش مهر، با به کارگیری این سامانه، بخش قابل توجهی از نارسایی های مراکز تلفن شناسایی شده و با استفاده از آن، از انتقال خطاهای مراکز تلفن به مشترکین جلوگیری می کند.