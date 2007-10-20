آپارتاید علمی حذف شود / تسلط زبان های خاص در اینترنت نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی زاهدی در سی و چهارمین کنفرانس عمومی یونسکو در پاریس ابراز امیدواری کرد : یونسکو بتواند طی سالهای آینده در نیل به اهداف و برنامه‌های خود بیش از پیش موفق باشد.

وی در سخنرانی خود در این دوره از کنفرانس عمومی یونسکو ضمن تقدیر از تلاش‌های روز افزون یونسکو در جهت تحقق برنامه آموزش برای همه و ارتقای آموزش کیفی خاطرنشان کرد: من به نمایندگی از کشور و ملتی که سابقه آموزش و فعالیت های علمی آن به هزاره‌ها برمی گردد و دانشمندان آن مانند ابن ‌سینا، فارابی، خواجه ‌نصیر‌الدین طوسی، خیام و زکریای رازی سهم به سزایی در تولید و گسترش جهانی دانش داشته اند، خوشحالم اعلام کنم که کشور ما کوشیده است، آموزش را در سطح وسیعی گسترش بخشد.

وزیر علوم یاد آور شد: هم اکنون حدود 97 درصد از کودکان واجب التعلیم دختر و پسر در ایران در سطح ابتدایی به مدرسه می روند و هرساله حدود یک میلیون و 500 هزار نفر متقاضی دستیابی به آموزش عالی در آزمون ورودی دانشگاهها شرکت می کنند که بیش از 50 درصد از پذیرفته ‌شدگان آن دختر هستند.

وی جمعیت دانشجویی آموزش عالی کشور را بیش از 3 میلیون و 300 هزار نفر از جمعیت 70 میلیونی کشور برشمرد و اضافه کرد: برای دستیابی به ارتقای کیفی این آموزش در تلاش هستیم. همچنین تلاش کرده ایم گفتمان علم ‌محوری و نخبه ‌پروری را با کمک دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی کشور به گفتمان غالب تبدیل کنیم. با توجه به نقش محوری آموزش عالی در توسعه پایدار کشورها ما متوقع توجه بیشتر یونسکو در این زمینه هستیم که متأسفانه در برنامه بودجه پیشنهادی لحاظ نشده است.

زاهدی اظهار داشت: همه علوم باید به تعهدات خودشان بر اساس استانداردهای بالای اخلاقی کمک کنند و با تبیین چشم انداز آینده علم و فناوری از طریق نقشه‌ جامع علمی که مبتنی بر نیازها و توانمندی های بومی، ملی و دینی است، به علم افق و مأموریت خاص ببخشند.

وزیر علوم اضافه کرد: اگر علم، دانش و فناوری بدون همراهی معنویت و اخلاق باشد، بشریت را به خطرات و نابسامانی های مفرطی مبتلا خواهد کرد. همچنانکه برخی صاحبان دانش و فناوری، با استفاده نابجا و غیر اصولی، سیاست ها و رویکردهای صلح جویانه ملت های مستقل و دولت ‌های آزاد اندیش را در دنیا هدف قرار داده‌اند و علم و دانش را ابزاری برای دستیابی به منافع و مطامع اقتصادی و سیاسی خود را قرار داده اند.

وی از یونسکو درخواست کرد : حمایت جدی و همه جانبه خود را در توسعه و ترویج گفتمان علمی ملت ها که البته مبتنی بر نیازها و اقتضائات ویژه فرهنگی و اجتماعی آنان است، اعلام دارد.

دکتر زاهدی ضمن اعلام حمایت ایران از توصیه های یونسکو در خصوص انرژی که براساس حمایت از خط مشی های تجربه مدار، ایجاد ظرفیت و انتشار دانش علمی و فناوری و با تأکید بر انرژی های تجدید ناپذیر، مدیریت انرژی و حفظ ذخایر، شکل گرفته است، گفت: از کلیه دول عضو می ‌خواهیم در ایجاد ظرفیت و انتشار یافته های علمی و فناوری دریغ نکرده و به حقوق طبیعی و قانونی ملتها در توسعه علمی و پژوهشی در زمینه فناوری های جدید مربوط به انرژی، احترام گذارند.

وی اضافه کرد: امروزه و در هزاره سوم میلادی که برخی قدرت های بزرگ ادعای دستیابی به آخرین فناوری های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به طور جامع برای ایجاد یک انسان مدرن و عقل گرا در سر می ‌پرورانند، ظالمانه ‌ترین و جنایت بار ترین لحظات تاریخ در مناطق مختلف دنیا در حال رقم‌ خوردن است و میلیون‌ها نفر در فلسطین، عراق، افغانستان و... میراث انسانی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی خود را بر باد رفته می بینند و این در حالی است که سازمان‌ ها، نهادها و افراد مسئول تنها نظارت کننده ای هستند که در واقع به ایجاد و استمرار فزاینده، فضای خشونت بار، تروریستی و غیر منطقی برخی قدرتها کمک می کند.

وزیر علوم یاد آور شد: ملت مسلمان ایران که به شهادت تاریخ از ملت های آزادیخواه و استقلال طلب در جهان بوده است، دست تمامی انسان‌ها و سازمان های بین المللی به خصوص یونسکو که جایگاه والایی در روند همگرایی و تعامل انسانی و هویتی میان مردمان جهان دارد، در ایجاد یک محیط عادلانه جهانی با هدف تحقق بخشی به شعار "عدالت برای همه" را به گرمی می فشرد و از مقامات محترم این سازمان و سفرای عزیز کشورهای مختلف می خواهد تا ضمن مبارزه با تبعیض و استثمار، بشریت امروز را که دست به گریبان اساسی ‌ترین و حیاتی ‌ترین نیاز برای ادامه حیات یعنی تأمین امنیت، صلح و آرامش است، یاری کند.

وی گفت: از یونسکو انتظار می رود که شعار "همبستگی برای صلح جهانی و توسعه پایدار" را در سر لوحه برنامه های آموزشی و فرهنگی خود قرار دهد.

دکتر زاهدی با اشاره به تلاش های یونسکو در زمینه حفظ میراث فرهنگی و تدوین مجموعه کنوانسیون های حفظ میراث فرهنگی و به ویژه کنوانسیون حفظ میراث معنوی و کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع بیان های فرهنگی که کرامت و شأن برابر فرهنگ ها را مورد تأکید قرار داده، این فعالیت را گام موثری در جهت مقابله با اثرات منفی روند جهانی شدن بر فرهنگ ها و یکسان سازی فرهنگی دانست.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران، جهت تقویت اقدامات سازمان یونسکو در زمینه حفظ میراث فرهنگی، ضمن تأسیس صندوق امانی مشترک ایران و یونسکو، آمادگی خود را برای همکاری مالی و کارشناسی اعلام می کند.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: توجه سالهای اخیر سازمان یونسکو به احترام به آزادی بیان، باورها و نمادهای فرهنگی و مذهبی و واکنش سریع در محکوم ساختن تخریب آثار تاریخی‌ - مذهبی ستودنی است، ولی کافی به نظر نمی رسد.

وی افزود: تخریب آثار تاریخی - مذهبی به عنوان نمادهای مذهبی و مکان های مقدس برای میلیون ها نفر، باید به عنوان جرمی جهانی علیه بشریت پیگیری شود. به ویژه حفاری‌های ضد فرهنگی و غیر مجاز در مسجد تاریخی و مقدس بیت ‌المقدس که منجر به تخریب بسیاری از آثار تاریخی و فرهنگی تمدن اسلامی خواهد شد.

دکتر زاهدی اتخاذ تدابیر بازدارنده برای جلوگیری از بروز چنین رویدادهایی را حیاتی دانست و افزود: ثبت این نوع از آثار به صورت یک امر اضطراری در فهرست میراث جهانی از جمله اقداماتی است که باید در چارچوب کنوانسیون 1953 یونسکو مورد بررسی قرار گیرد.

وی تسلط زبان های خاص در اینترنت را موجب یکسان سازی فرهنگی برشمرد و آن را بسیار نگران کننده توصیف کرد و افزود: یونسکو باید با استفاده از تنوع منابع اطلاعاتی در همه زبانها که به ترویج چند زبانگی در فضای رایانه ای کمک می کند ضمن ایجاد فرصت های برابر برای رسانه ها و شبکه های اطلاعاتی، اشکال متفاوت بیان های فرهنگی و محتوای آموزشی را حفظ و تضمین کند.

وزیر علوم یاد آور شد: رسانه های نوین و سنتی، ابزارهایی در جهت گسترش صلح، همزیستی، و درک متقابل میان ملت ها بوده و باید از ترویج خشونت و تبعیض نژادی خودداری کرده و به ارزش ها و اعتقادات عمومی سایر ملل احترام گذارند. اقدامات یونسکو در زمینه بازسازی و ارتقای رسانه‌های مستقل و کثرت ‌گرا قابل ستایش است ولی کافی به نظر نمی ‌رسد.

وی خواستار ظرفیت ‌سازی در زمینه تولید، بازسازی و اصلاح خدمات رسانه ها به ویژه ارتقای معیارهای حرفه ای و اخلاقی از سوی یونسکو شد.

دکتر زاهدی همچنین انتخاب "آناس تاسو پولوس" را به ریاست سی و چهارمین کنفرانس عمومی یونسکو تبریک گفت.