تعداد رشته های دانشگاه آزاد خوی به 43 رسید

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، دکتر حسین یحیی زاده ظهر امروز در جمع دانشجویان جدید الورود این دانشگاه گفت: با ورود دانشجویان امسال خوی تعداد کل دانشجویان این دانشگاه به پنج هزارو 500 نفر رسید .

وی با اشاره به فراهم شدن مقدمات راه اندازی چهار رشته تحصیلی جدید در این دانشگاه اظهار داشت: رشته های کارشناسی صنایع شیمیایی، ریاضی، باغبانی و کارشناسی ناپیوسته زبان انگیسی از سال تحصیلی آینده در دانشگاه آزاد اسلامی خوی راه اندازی می شوند و به این ترتیب تعداد رشته های این دانشگاه به 43 رشته افزایش یافت .

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی خوی هم در این مراسم از افزایش 30 درصدی اعتبارات بخش پژوهش این دانشگاه خبر داد و افزود: استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خوی امسال با بهره مندی از دو میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبارات پژوهشی، 45 طرح تحقیقاتی اجرا خواهد کرد.