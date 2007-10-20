تعداد رشته های دانشگاه آزاد خوی به 43 رسید

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، دکتر حسین یحیی زاده ظهر امروز در جمع دانشجویان جدید الورود این دانشگاه گفت: با ورود دانشجویان امسال خوی تعداد کل دانشجویان این دانشگاه به پنج هزارو 500 نفر رسید .
وی با اشاره به فراهم شدن مقدمات راه اندازی چهار رشته تحصیلی جدید در این دانشگاه اظهار داشت: رشته های کارشناسی صنایع شیمیایی، ریاضی، باغبانی و کارشناسی ناپیوسته زبان انگیسی از سال تحصیلی آینده در دانشگاه آزاد اسلامی خوی راه اندازی می شوند و به این ترتیب تعداد رشته های این دانشگاه به 43 رشته افزایش یافت.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی خوی هم در این مراسم از افزایش 30 درصدی اعتبارات بخش پژوهش این دانشگاه خبر داد و افزود: استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خوی امسال با بهره مندی از دو میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبارات پژوهشی، 45 طرح تحقیقاتی اجرا خواهد کرد.
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