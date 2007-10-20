  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۷:۰۵

تعداد رشته های دانشگاه آزاد خوی به 43 رسید

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی از افزایش تعداد رشته های این دانشگاه به 43 رشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، دکتر حسین یحیی زاده ظهر امروز در جمع دانشجویان جدید الورود این دانشگاه گفت: با ورود دانشجویان امسال خوی تعداد کل دانشجویان این دانشگاه به پنج هزارو 500 نفر رسید .

وی با اشاره به فراهم شدن مقدمات راه اندازی چهار رشته تحصیلی جدید در این دانشگاه اظهار داشت: رشته های کارشناسی صنایع شیمیایی، ریاضی، باغبانی و کارشناسی ناپیوسته زبان انگیسی از سال تحصیلی آینده در دانشگاه آزاد اسلامی خوی راه اندازی می شوند و به این ترتیب تعداد رشته های این دانشگاه به 43 رشته افزایش یافت.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی خوی هم در این مراسم از افزایش 30 درصدی اعتبارات بخش پژوهش این دانشگاه خبر داد و افزود: استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خوی امسال با بهره مندی از دو میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبارات پژوهشی، 45 طرح تحقیقاتی اجرا خواهد کرد.

کد مطلب 571336

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها