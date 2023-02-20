پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از اواخر وقت امروز به تدریج از سرعت وزش بادهای شمال غربی در سواحل شمالی و مرکزی استان کاهش می‌یابد.

وی اضافه کرد: با وجود کاهش سرعت وزش باد در مناطق شمالی و مرکزی، در فراساحل جنوبی استان تا عصر فردا با تداوم وزش باد، دریا به نسبت متلاطم است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: طی روزهای پنجشنبه و جمعه با افزایش پوشش ابر در سطح استان، احتمال وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده باران دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد و در صبح در برخی نقاط مه صبحگاهی است.

مساعدی تاکید کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی، در مناطق شمالی و مرکزی استان با سرعت ۱۰ تا ۳۴ و امروز تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و در مناطق جنوبی روی دریا و در سواحل ۱۲ تا ۴۴ گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی افزود: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و از عصر امروز در قسمت‌های شمالی و مرکزی به تدریج ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.