1700 اثر به سومین جشنواره فیلم رویش رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید‌محمدصادق مرکبی دبیر جشنواره رویش به روابط عمومی و امور رسانه‌های جشنواره گفت: با افتتاح دبیرخانه مرکزی رویش در تهران و انتشار رسمی فراخوان، با وجود محدودیت زمانی و پذیرش آثار تولیدی سال 1384 به بعد لیکن با مشارکت بی‌نظیر فیلمسازان جوان دبیرخانه رویش با حجم گسترده آثار مواجه شد که با توجه به موضوعی بودن جشنواره، یک رویداد بی‌نظیر و رکورد تازه در سینمای بعد از انقلاب محسوب می‌شود.

وی درباره تعداد آثار رسیده به دبیرخانه سومین رویش افزود: در مجموع و تا پایان مهلت اعلام شده و یکبار تمدید، تعداد 1700 اثر مشتمل بر 1210 عنوان فیلم در دو بخش مسابقه اصلی و تقدیر ویژه و همچنین تعداد 490 فیلمنامه و ایده در بخش جنبی ـ رقابتی به دبیرخانه رویش واصل شد.

مرکبی در ادامه با اشاره به ترکیب جنسیتی فیلمسازان متقاضی شرکت در جشنواره خاطرنشان ساخت: در سومین رویش 1079 هنرمند از سراسر کشور با ترکیب جنسیتی متشکل از 195 زن و 884 مرد برای کسب 39 عنوان جایزه در بخش‌های مختلف جشنواره‌ به رقابت می‌پردازند. در بخش اصلی و مسابقه فیلم در مجموع 1150 عنوان فیلم در سیستم مکانیزه جشنواره ثبت شده که از این تعداد 652 اثر متقاضی شرکت در بخش مسابقه ملی و 498 اثر خواهان شرکت در بخش سینمای فردا هستند.

دبیر جشنواره رویش درباره آثار متقاضی شرکت در سایر بخش‌های جشنواره اظهار داشت: در بخش جنبی رقابتی سومین رویش در مجموع تعداد 490 اثر در چهار قالب فیلمنامه، ایده، پایان‌نامه و مقاله تحقیقی به دبیرخانه جشنواره رسید. در بخش تقدیر ویژه نیز تعداد 60 عنوان فیلم در سه زیرگروه بهترین نگاه به اتحاد ملی و انسجام اسلامی، فیلم‌های بلند مراکز استانی حوزه هنری و آثار حرفه‌ای مرتبط با موضوع جشنواره به رقابت می‌پردازند.

بزرگترین جشنواره سینمای دینی با نام رویش به همت حوزه هنری با مشارکت شبکه اول سیما از هفت تا 11 آبان‌ماه در مشهد مقدس و همزمان در 10 استان کشور برگزار می‌شود.