تیم ملی دوچرخه سواری عازم مسکو شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی پیست دوچرخه سواری کشورمان متشکل از 9 رکابزن برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان روز گذشته تهران را به مقصد مسکو ترک کرد. علیرضا احمدی ، محمد ابوحیدری ، مهدی سهرابی ، حسین ناطقی ، فرشید فارسی نژادیان ، محمود پراش ، سید مصطفی سید رضائی ، حسنعلی ورپشتی و امیر زرگری دوچرخه سواران اعزامی به این مسابقات بودند.

این گروه دوچرخه سواران را مهرداد صفرزاده به عنوان سرپرست ، ولفرام لیندنر سرمربی تیم ملی، الکساندر تولومانوف مربی تیم ملی پیست و رضا حسن آبادی مکانیسین تیم همراهی کردند . رکابرنان حاضر در این مسابقات در 8 رشته پیست با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

مرحله اول در روزهای 28 ، 29 و 30 مهرماه ومرحله دوم در روزهای 4 ، 5 و 6 آبان ماه برگزار می شود. تیم ملی کشورمان پس از پایان این رقابتها در روز 7 آبان ماه به تهران باز خواهند گشت.

