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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۵۵

تیم ملی دوچرخه سواری عازم مسکو شد

رکابزنان پیست جهت رقابت در مسابقات جهانی به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی جهان تهران را به مقصد مسکو ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی پیست دوچرخه سواری کشورمان متشکل از 9 رکابزن برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان روز گذشته تهران را به مقصد مسکو ترک کرد. علیرضا احمدی ، محمد ابوحیدری ، مهدی سهرابی ، حسین ناطقی ، فرشید فارسی نژادیان ، محمود پراش ، سید مصطفی سید رضائی ، حسنعلی ورپشتی و امیر زرگری دوچرخه سواران اعزامی به این مسابقات بودند.

این گروه دوچرخه سواران را مهرداد صفرزاده به عنوان سرپرست ، ولفرام لیندنر سرمربی تیم ملی، الکساندر تولومانوف مربی تیم ملی پیست و رضا حسن آبادی مکانیسین تیم همراهی کردند . رکابرنان حاضر در این مسابقات در 8 رشته پیست با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

مرحله اول در روزهای 28 ، 29 و 30 مهرماه ومرحله دوم در روزهای 4 ، 5 و 6 آبان ماه برگزار می شود. تیم ملی کشورمان پس از پایان این رقابتها در روز 7 آبان ماه به تهران باز خواهند گشت.

کد مطلب 571354

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