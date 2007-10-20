تسهیل انتقال دانشجویان ازخارج به داخل / جزئیات تغییرات معاونت دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود ملاباشی امروز در نشست مطبوعاتی در وزارت علوم در مورد برنامه های معاونت دانشجویی در سال جاری افزود: در حال حاضر 44 هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور شاغل به تحصیل هستند که از این تعداد 35 هزار نفر به وزارت علوم مربوط می شوند. شرایط انتقال این تعداد به دانشگاه های داخل در صوت تمایل فراهم شده است.

تدوین آیین نامه تسهیل انتقال دانشجویان دکتری خارج کشور به داخل

وی اظهار داشت: در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشکلی برای انتقال وجود ندارد و در مقطع دکتری نیز با تدوین آئین نامه ای که در هفته آینده به تصویب می رسد، تسهیلات لازم برای انتقال فراهم می شود. بر اساس این آئین نامه دانشجویان دکتری می توانند فرم انتقال را پر کرده و 10 دانشگاه داخل را که تمایل به انتقال در آنها را دارند، به وزارت علوم پیشنهاد کنند. در صورت عدم پذیرش در این دانشگاه ها وزارت علوم 5 دانشگاه را به دانشجویان پیشنهاد می کند.

معاون دانشجویی وزارت علوم اضافه کرد: 10 تا 15 آبان این برنامه بر روی سایت وزارت علوم قرار می گیرد.

تجمیع مراکز تهیه غذا در خارج از دانشگاه

وی با اشاره به طرح تجمیع مراکز تهیه غذا در خارج از دانشگاه گفت: این طرح ابتدا در مراکز استانها در چند دانشگاه دولتی، پیام نور، اجرا می شود تا در هر مرکز استان یک مرکز تهیه غذا با کادری مجرب غذای مورد نیاز تمام دانشگاهها را تأمین کند.

ارائه 17 وام به دانشجویان

ملاباشی در مورد انواع وامهایی که توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در سال جاری به دانشگاهها ارائه می شود افزود: 17 نوع وام به دانشگاه ها ارائه می شود که وام شهریه با مبلغ 118 میلیارد تومان در سال جاری بالاترین مبلغ را دارا است. سیستم ارائه وام در سال جاری به گونه ای تعبیه شده است، که پس از تقاضا در اسرع وقت در اختیار دانشگاه قرار گیرد.

افزایش 15 درصدی ظرفیت خوابگاهها

وی افزود: همچنین از اعتبار اهدایی ریاست جمهوری برای ساخت خوابگاه های دانشجویی، 40 میلیارد تومان به وزارت علوم و آموزش و پرورش تعلق گرفت که با هزینه این اعتبار در بخش ساخت خوابگاه و اتمام پروژه ها، در سال جاری و آینده 10 تا 15 درصد به ظرفیت خوابگاهی کشور افزوده می شود.

انتقال اداره کل دانش آموختگان به معاونت آموزشی

معاون دانشجویی وزارت علوم با اشاره به تغییر ساختار وزارت علوم و جایگاه معاونت دانشجویی در ساختار جدید گفت: در ساختار جدید در صورت تصویب معاونت دانشجویی به سازمان امور دانشجویان تبدیل می شود که پس از اجرای این طرح، اداره کل دانش آموختگان به معاونت آموزشی منتقل می شود.