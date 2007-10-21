  1. هنر
  2. سایر
۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۹:۴۵

روایت یک کانادایی از "شاعران و پهلوانان" ایران در بازار جهانی کتاب

روایت یک کانادایی از "شاعران و پهلوانان" ایران در بازار جهانی کتاب

"مارسلو دی سینتیو" نویسنده کانادایی با سفر به قلب ایران کتاب "شاعران و پهلوانان " را نوشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آمازون، "مارسلو دی سینتیو" که از ورزشکاران رشته کشتی در کاناداست، کتابی را با عنوان "شاعران و پهلوانان؛ سفری به قلب ایران" منتشر کرد که در آن به ورزش زورخانه ای ایران و شعر فارسی پرداخته شده است.

او با اشاره به سنت نقالی و مدیحه گویی در زورخانه ها، این نکته را بررسی کرده است که "ایرانیان چطور توانسته اند با خلاقیت خود این دو هنر (شعرسرایی و ورزش باستانی) را با هم وفق دهند؟"

نویسنده در این کتاب خاطرات خود را از سفر به ایران نوشته است. او از مهمان نوازی ایرانی ها، قلیان کشیدن مردم و سایر عادات آنان یاد کرده و درباره نقطه نظرهای سیاسی آنها نیز نوشته است: "مردان ایرانی خیلی دوست دارند حرف بزنند؛ به خصوص در مورد سیاست."

او در سفر خود به زورخانه ها رفته و از شیوه های مختلف مدیحه سرایی در زورخانه ها تمجید کرده است. دی سینتیو همچنین از مقبره های حافظ، سعدی، خیام، عطار و شهریار دیدن کرده و درباره شعر آنان هم مفصل سخن گفته است.

"شاعران و پهلوانان؛ سفری به قلب ایران" ماه گذشته وارد بازار جهانی کتاب شد.

"مارسلو دی سینتیو" کانادایی در سال 2003 به ایران سفر کرد و همین سفر دستمایه نگارش "پهلوانان و شاعران" شد.

کد مطلب 571363

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها