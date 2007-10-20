درگیری من با قربانی در حد تذکر بود / استقلال نیاز به زمان بیشتری دارد

امیرحسین صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برای ما بازی مقابل پگاه خیلی سخت بود. نخست از آن جهت که مقابل یک تیم جوان و با انگیزه بازی می کردیم و مهمتر از آن نیازتیم به پیروزی بعد از 5 هفته بود.

وی با اشاره به موفقیت تیم استقلال در بازی مقابل پگاه گیلان در خصوص اینکه چرا این تیم پس از 9 هفته بالاخره توانست دروازه خود را بسته نگاه دارد، گفت: در ابتدای فصل هم گفته بودم که استقلال نیاز به فرصت دارد تا یک تیم شود. ترکیب تیم ما در فصل جاری بیش از 70 تا 80 درصد تغییر کرده است و باید چند هفته می گذشت تا بازیکنان به هماهنگی لازم دست یابند.

مدافع تیم فوتبال استقلال با اذعان به اینکه این تیم هنوز هم جز مدعیان اصلی قهرمانی است، افزود: از لیگ بیست هفته باقی است. ما بازی های تقریبا آسانی را پیش رو داریم و می توانیم با پیروزی در آنها رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا دهیم. مطمئنا در هفته های بعد استقلال به جمع مدعیان قهرمانی می رسد.

صادقی در خصوص شرایط تیم فوتبال پگاه گیلان گفت: همانطور که گفتم پگاه تیم جوانی بود که با تغییر مربی به دنبال موفقیت در بازی مقابل استقلال بود برای رسیدن به این هدف نیز بازیکنان پگاه زحمات زیادی را متحمل شدند اما قرار نیست استقلال که خود را مدعی قهرمانی می داند به راحتی در رشت نتیجه را واگذار کند.

وی در خصوص درگیری خود با پیروز قربانی در بین دو نیمه بازی مقابل پگاه گیلان گفت: اتفاق خاصی رخ نداد. اشتباهی را مرتکب شدم که پیروز فقط به من تذکر داد.

وی درپاسخ به این سئوال که چطور طی بازی های اخیر در رفتار خود اصلاحاتی به وجود آورده است، گفت: من همان امیر حسین صادقی ابتدای فصل هستم و تحمل محرومیت در رفتار و نوع بازی من تغییر به وجود نیاورده است. خصلت بازی من به عنوان یک مدافع ایجاب می کند که با بازیکن تیم مقابل درگیر شوم و خشن بازی کنم. البته خشونت از نوع فوتبالی نه اخلاقی. من مدافع هستم و باید بازی تیم حریف را تخریب کنم در این بین احتمال دارد کارت هم بگیرم که اجتناب ناپذیر است.