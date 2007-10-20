  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۴۵

عصبانیت مربی رئال مادرید از روبینیو

عصبانیت مربی رئال مادرید از روبینیو

برند شوستر مربی تیم فوتبال رئال مادرید به دلیل اینکه روبینیو دیر از برزیل به اسپانیا بازگشت عصبانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترایبل فوتبال، روبینیو پس از اینکه تیم فوتبال برزیل را در رقابت های مقدماتی جام جهانی 2010 همراهی کرد، دیرتر از موعد مقرر به اسپانیا بازگشت که این موضوع خشم سرمربی آلمانی این تیم را به همراه داشته است.

برپایه این گزارش، شوستر گفت: دوست ندارم شاهد این گونه مسائل باشم. اول باید به اظهارات روبینیو گوش دهم با این حال باید سعی کنیم در آینده شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

تیم فوتبال رئال مادرید صدرنشین رقابت های لالیگا امشب در چارچوب هفته هشتم رقابت های لالیگا در خانه اسپانیول به میدان می رود.

کد مطلب 571371

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها