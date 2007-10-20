عصبانیت مربی رئال مادرید از روبینیو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترایبل فوتبال، روبینیو پس از اینکه تیم فوتبال برزیل را در رقابت های مقدماتی جام جهانی 2010 همراهی کرد، دیرتر از موعد مقرر به اسپانیا بازگشت که این موضوع خشم سرمربی آلمانی این تیم را به همراه داشته است.

برپایه این گزارش، شوستر گفت: دوست ندارم شاهد این گونه مسائل باشم. اول باید به اظهارات روبینیو گوش دهم با این حال باید سعی کنیم در آینده شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

تیم فوتبال رئال مادرید صدرنشین رقابت های لالیگا امشب در چارچوب هفته هشتم رقابت های لالیگا در خانه اسپانیول به میدان می رود.