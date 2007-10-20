ادامه واکنشهای بین المللی به تصمیم پارلمان ترکیه درباره حمله به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح چاپ عراق، در پی موافقت پارلمان ترکیه با یورش ارتش به شمال عراق برای مقابله با حزب کارگران کردستان عراق(پ.ک.ک)،"عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب ابراز امیدواری کرد که بحران مرزهای عراق و ترکیه از راه تفاهم میان دو کشور حل و فصل شود.

"احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه مصر نیز اعلام کرد: نشست کشورهای همسایه عراق در استانبول در اواخر ماه جاری فرصت مناسبی برای بررسی قضیه حزب کارگران کردستان عراق است و این نشست این امکان را برای ما فراهم خواهد کرد تا این مسئله را حل کنیم و از مسئولان و نیروهای بیگانه بخواهیم (بر مرزها کنترل داشته باشند) درغیراین صورت شاهد عواقبی خواهیم بود که تمایلی به دیدن آنها نداریم.

از سوی دیگر بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد برای دومین بار، از موافقت پارلمان ترکیه با حمله احتمالی به شمال عراق ابراز نگرانی کرد.

وی در بیانیه ای از تمام طرفها خواست تا در این شرایط حساس خویشتن دار باشند.

مون همچنین از دولت عراق و حکومت محلی کردستان این کشور خواست که اجازه ندهند از اراضی آنها برای حمله به خاک ترکیه( از سوی پ ک ک) استفاده شود.

لازم به ذکر است؛ پارلمان ترکیه روز 25 مهر با 526 رای موافق در مقابل 19 رای مخالف با طرح دولت برای عملیات نظامی در شمال عراق در صورتی که اقتضا کند، موافقت کرد.