تهیه آیین نامه اجرایی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مهلت مقرر

اعظم گیوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جلسات مربوط به تهیه آیین نامه اجرایی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، با حضور مسئولان مربوطه در حال برگزاری است و به نتایجی هم دسته یافته ایم.

وی در خصوص اظهارات دبیرکل خانه پرستار که عنوان داشته روند برگزاری جلسات مطلوب نبوده است، گفت: مطمئنا، حضور پر رنگ تر مسئولان سازمان نظام پرستاری در این جلسات، نقش موثری در روند تهیه آیین نامه اجرایی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری دارد.

گیوری با اشاره به وجود 400 نوع خدمت در قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، تصریح کرد: قطعا تعریف این تعداد خدمات وقت زیادی را می برد و لازم است دقت کافی مبذول شود.

رئیس دفتر پرستاری وزارت بهداشت، در عین حال اظهار امیدواری کرد در مدت 3 ماه باقی مانده از مهلت 6 ماهه برای تهیه آیین نامه اجرایی این قانون، آیین نامه مذکور تهیه شود.