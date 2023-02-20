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۱ اسفند ۱۴۰۱، ۱۷:۵۹

دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر گناوه:

۱۴ کمیته ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان گناوه تشکیل شد

۱۴ کمیته ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان گناوه تشکیل شد

گناوه- دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر و رئیس میراث فرهنگی، گردشگری گناوه گفت: به منظور ارائه خدمات مطلوب به هموطنان در ایام نوروز، کمیته‌های ۱۴ گانه ستاد سفر شهرستان گناوه تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه بهاگیر ظهر دوشنبه در نشست ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان گناوه اظهار داشت: گفت:: ستاد خدمات سفر این شهرستان به منظور خدمات دهی مناسب به گردشگران اقدام به تشکیل کمیته‌های ستاد و تعیین مسئولان آن کرده است.

دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر و رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گناوه افزود: با توجه به اینکه نوروز ۱۴۰۲ تقارن با ماه مبارک رمضان دارد، نوروز امسال متفاوت‌تر از سال‌های گذشته خواهد بود.

وی گفت: بر همین اساس سیاست‌های ابلاغی پیش بینی شده وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ایام نوروز امسال بر محوریت ماه رمضان برگزار خواهد شد.

دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان گناوه اضافه کرد: طبق دستورالعمل ابلاغی از مرکز کشور و به منظور خدمات رسانی مناسب به گردشگران کمیته اقامه نماز بدین منظور بر مجموعه کمیته‌های ستاد خدمات سفر افزوده شده است.

وی گفت: مسئولان کمیته‌های ستاد خدمات سفر شهرستان برنامه‌های خود را به دبیرخانه ستاد اعلام کنند و این برنامه‌ها حتماً متناسب با ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شود.

بهاگیر اضافه کرد: با توجه به تقارن ۱۷ اسفند با نیمه شعبان پیش بینی شروع مسافرت‌ها از این تاریخ در شهرستان می‌شود لذا کمیته‌ها آمادگی کامل برای این ایام و میزبانی مهمانان و گردشگران داشته باشند.

وی با اشاره به حضور گسترده گردشگران در چند روز تعطیلی هفته‌های اخیر گفت: کمپ گردشگری این اداره آماده پذیرایی از گردشگران است و با توجه به اینکه بیشتر گردشگران در ساحل مستقر می‌شوند این مکان در این ایام نیز پذیرای مسافران و گردشگران بود.

در این نشست مسئولان کمیته‌های مختلف ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان گناوه به ارائه نظرات خود پرداختند.

کد مطلب 5713829

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