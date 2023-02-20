۱۴ کمیته ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان گناوه تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه بهاگیر ظهر دوشنبه در نشست ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان گناوه اظهار داشت: گفت:: ستاد خدمات سفر این شهرستان به منظور خدمات دهی مناسب به گردشگران اقدام به تشکیل کمیته‌های ستاد و تعیین مسئولان آن کرده است.

دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر و رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گناوه افزود: با توجه به اینکه نوروز ۱۴۰۲ تقارن با ماه مبارک رمضان دارد، نوروز امسال متفاوت‌تر از سال‌های گذشته خواهد بود.

وی گفت: بر همین اساس سیاست‌های ابلاغی پیش بینی شده وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ایام نوروز امسال بر محوریت ماه رمضان برگزار خواهد شد.

دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان گناوه اضافه کرد: طبق دستورالعمل ابلاغی از مرکز کشور و به منظور خدمات رسانی مناسب به گردشگران کمیته اقامه نماز بدین منظور بر مجموعه کمیته‌های ستاد خدمات سفر افزوده شده است.

وی گفت: مسئولان کمیته‌های ستاد خدمات سفر شهرستان برنامه‌های خود را به دبیرخانه ستاد اعلام کنند و این برنامه‌ها حتماً متناسب با ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شود.

بهاگیر اضافه کرد: با توجه به تقارن ۱۷ اسفند با نیمه شعبان پیش بینی شروع مسافرت‌ها از این تاریخ در شهرستان می‌شود لذا کمیته‌ها آمادگی کامل برای این ایام و میزبانی مهمانان و گردشگران داشته باشند.

وی با اشاره به حضور گسترده گردشگران در چند روز تعطیلی هفته‌های اخیر گفت: کمپ گردشگری این اداره آماده پذیرایی از گردشگران است و با توجه به اینکه بیشتر گردشگران در ساحل مستقر می‌شوند این مکان در این ایام نیز پذیرای مسافران و گردشگران بود.

در این نشست مسئولان کمیته‌های مختلف ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان گناوه به ارائه نظرات خود پرداختند.