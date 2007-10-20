به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، این مراسم به مناسبت هشتصدمین سال تولد مولوی به مدت شش روز از سوی وزارت فرهنگ و امور گردشگری جمهوری آذربایجان و مساعدت یونسکو برگزار میشود.
نشستهای علمی و ادبی در مورد خلاقیت مولانا جلالالدین محمد بلخی (مولوی) ، برپایی نمایشگاههای مختلف هنری و خطاطی از هنرمندان ایرانی از برنامههای این مراسم است.
مراسم گرامیداشت "مولانا جلالالدین محمد بلخی"، عارف و شاعر نامی ایرانی، فردا یکشنبه ۲۹مهر ماه در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار میشود .
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