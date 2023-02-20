مشکل کامیون داران در مرز آستارا بررسی شد

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح نشست امروز این کمیسیون اظهار داشت: با توجه به مشکلات پیش آمده برای کامیون‌ها در مرز آستارا و توقف تعداد قابل توجهی از کامیون‌ها به صورت روزانه در این مرز بر اساس گزارشات رسیده کمیسیون اصل ۹۰ به طرز کار دستگاه‌های مربوط از جمله گمرک، سازمان راهداری و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه ورود کرد.

وی افزود: در این جلسه معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، رئیس گمرک و مسئولان ارشد سازمان راهداری گزارشی در خصوص آخرین وضعیت مرز آستارا و همچنین ملاحظات اقتصادی و سیاسی صادرات و ترانزیت کالا از جمهوری اسلامی ایران به سمت کشورهای آذربایجان و روسیه ارائه کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد دستگاه‌های مربوط گزارش کامل خود را از وضعیت مرز و پیشنهادات اصلاحی تقدیم کمیسیون نمایند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن مرز وسیع آبی، خاکی و دریایی و ظرفیت بالای ترانزیتی و قرار گرفتن در منطقه مهم جغرافیایی از نعمت مرز به خوبی استفاده نمی‌کند، گفت: آنچه علت اصلی مشکلات پیش آمده در مرزهای کشور است، نبود یک مدیریت واحد در مرز و برخی از تعارض منافع‌ها است که لازم است هرچه سریع‌تر در خصوص این موضوع تصمیم‌گیری شده و در مورد مرزهای کشور یک مدیریت واحد تصمیم گرفته و پاسخگو باشد تا بیش از این فرصت بزرگ تجاری از کشور سلب نشود و در این خصوص قرار شد سازمان راهداری پیشنهادات خود را نیز به کمیسیون ارائه نماید.