  1. سیاست
  2. مجلس
۱ اسفند ۱۴۰۱، ۱۷:۳۱

خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل ۹۰:

مشکل کامیون داران در مرز آستارا بررسی شد

مشکل کامیون داران در مرز آستارا بررسی شد

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه عصر امروز این کمیسیون مشکل کامیون داران در مرز آستارا با حضور مسئولان ذیربط مورد بررسی قرار گرفت.

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح نشست امروز این کمیسیون اظهار داشت: با توجه به مشکلات پیش آمده برای کامیون‌ها در مرز آستارا و توقف تعداد قابل توجهی از کامیون‌ها به صورت روزانه در این مرز بر اساس گزارشات رسیده کمیسیون اصل ۹۰ به طرز کار دستگاه‌های مربوط از جمله گمرک، سازمان راهداری و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه ورود کرد.

وی افزود: در این جلسه معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، رئیس گمرک و مسئولان ارشد سازمان راهداری گزارشی در خصوص آخرین وضعیت مرز آستارا و همچنین ملاحظات اقتصادی و سیاسی صادرات و ترانزیت کالا از جمهوری اسلامی ایران به سمت کشورهای آذربایجان و روسیه ارائه کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد دستگاه‌های مربوط گزارش کامل خود را از وضعیت مرز و پیشنهادات اصلاحی تقدیم کمیسیون نمایند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن مرز وسیع آبی، خاکی و دریایی و ظرفیت بالای ترانزیتی و قرار گرفتن در منطقه مهم جغرافیایی از نعمت مرز به خوبی استفاده نمی‌کند، گفت: آنچه علت اصلی مشکلات پیش آمده در مرزهای کشور است، نبود یک مدیریت واحد در مرز و برخی از تعارض منافع‌ها است که لازم است هرچه سریع‌تر در خصوص این موضوع تصمیم‌گیری شده و در مورد مرزهای کشور یک مدیریت واحد تصمیم گرفته و پاسخگو باشد تا بیش از این فرصت بزرگ تجاری از کشور سلب نشود و در این خصوص قرار شد سازمان راهداری پیشنهادات خود را نیز به کمیسیون ارائه نماید.

کد مطلب 5713870
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها