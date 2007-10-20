جشنواره "موسیقی کلاسیک تا معاصر" برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر،علیرضا مشایخی با اعلام این خبر در نشست مطبوعاتی که به منظور تشریح برنامه های پاییزی انجمن موسیقی وبا حضور مجید درخشانی ،سودابه سالم و بابک رضایی برگزار شد؛ در توضیح جزئیات برگزاری جشنواره "موسیقی کلاسیک تا معاصر" گفت : با یک نگاه گذرا به هنر موسیقی به خوبی متوجه می شویم که موسیقی دو نوع اساسی دارد یک آن دسته از موسیقی است که پشت مردم حرکت می کند یعنی با در نظر گرفتن سلیقه مردم و محبوبیت در بین توده، فعالیت های خود را به ثمر می رساند و نوع دیگری از موسیقی وجود دارد که قرار است مردم را با دنیای این هنرآشنا و همراه کند که این موسیقی عنوان نو گرایی را پیدا کرده است .

وی در ادامه خاطرنشان کرد : موسیقی کلاسیک درایران در خوابی هزار ساله فرو رفته بود و حدود صد سال است که از این خواب شیرین بیدار شده است ؛ به همین دلیل حدود 15 سال پیش زمانی که گروه موسیقی تهران را به همت "فریما قوام صدری "تاسیس کردیم تصمیم گرفتیم که موسیقی کلاسیک را به میان مردم ببریم که از دل آن گروه موسیقی تهران شکل گرفت.

مشایخی در خصوص کم و کیف برگزاری این جشنواره گفت : جشنواره موسیقی کلاسیک تا معاصر به هیچ عنوان جنبه رقابتی نداشته و به منظور کشف استعدادها و ایجاد اعتماد به نفس در هنرمندان جوان برگزار می شود و شرکت در این جشنواره برای هر گروه علاقه مندی آزاد است و افراد می توانند با ارسال آثار خود به صورت cd و یا کاست به دفتر جشنواره در تالار رودکی برای حضور در این جشنواره اعلام آمادگی کنند.

وی در توضیح بیشترشرایط شرکت برای علاقه مندان گفت: پس از بررسی آثاردریافت شده توسط کمیته فنی، افراد و گروه ها می توانند در این جشنواره حضور پیدا کنند و اگر بودجه کافی در اختیار داشته باشیم به بهترین آهنگساز ، بهترین نوازنده و بهترین گروه در بخش همنوازی جوایز نمادین اهدا خواهد شد.

در ادامه این جلسه و در معرفی برنامه های آتی انجمن موسیقی اجرای آثار "حسین علیزاده" توسط گروه موسیقی "خورشید "بود که مجید درخشانی درباره این اجرا گفت : اجرای آثار استاد علیزاده که از مدت ها پیش وعده کرده بودیم بالاخره به مرحله اجرا درآمده و قرار است این اجرا در سه شب و با حضور نوازنده های مهمان برگزار شود؛ ما در این اجرا قطعات "سواران دشت امید" که سال 55 برای اولین بار توسط گروه موسیقی شیدا اجرا شد و قطعه "حصار"که حدود 30 سال توسط گروه های موسیقی عارف و شیدا برگزار شده را بار دیگر اجرا کنیم.

وی در ادامه افزود : در بخش دوم برخی از آثار جدید گروه موسیقی خورشید که اغلب از ساخته های خودم است در دستگاه نوا و شور اجرا می شود ضمن اینکه گروه موسیقی "مام" از دل گروه موسیقی خورشید به شکل محدود تری تشکیل شده است آخر این هفته به مناسبت بزرگداشت رودکی در دانشگاه تهران کنسرت می دهند.

سودابه سالم سرپرست گروه موسیقی "کودکان ایران زمین" نیز درباره اجرای موسیقی توسط این گروه گفت : نخستین برنامه گروه موسیقی "کودکان ایران زمین " در جشنواره سال گذشته برگزار شد که به دلیل استقبال فروان از این کنسرت در دوران جشنواره این کنسرت را در تالار وحدت بار دیگر برگزار کردیم و قرار است اوایل آذرماه به مناسبت سال مولانا گروه "کودکان ایران زمین"قطعاتی را از ابوالحسن خان صبا توسط کودکان مناطق مختلف ایران در دستگاه شور و دشتی اجرا می کنیم.

بابک رضایی در ادامه با اشاره به دیگر برنامه های پاییزی انجمن موسیقی گفت : گروه موسیقی آوازی تهران در روزهای 3، 4 و 5 آبان و گروه موسیقی "ادوار" که کنسرتی از مجموع سازهای کوبه ای است در روزهای 10، 11 و 12 آبان ماه در تالار رودکی برگزار می شود ضمن اینکه قرار است درادامه برگزرای برنامه بزرگداشت ها شنبه 5 آبان ما بزرگداشت ناصرفرهنگ فر ساعت 20 در تالار رودکی برگزار شود.

وی در پایان به برگزاری شب های موسیقی ایران اشاره کرد و گفت : اجرای طرح شب های موسیقی ایران از امشب با موسیقی کهکیلویه آغاز می شود و با موسیقی استان های قم،ایلام،همدان،یزد،مازندران،کرمان،لرستان،قزوین و آذربایجان غربی به کار خود پایان می دهد.